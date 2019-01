'De N-VA zal rond Marrakesh blijven mobiliseren tot in mei'

In het gild van de politieke commentatoren van het land zijn Guy Tegenbos, Béatrice Delvaux en Rik Van Cauwelaert stilaan drie instituten. Tegenbos en Delvaux zijn hun decennialange journalistieke bestaan trouw gebleven aan één krant, respectievelijk De Standaard en Le Soir, Van Cauwelaert is in dit gezelschap de meest wisselvallige met welgeteld één carrièreswitch in meer dan dertig jaar als Wetstraatjournalist: zes jaar geleden wisselde hij Knack voor De Tijd. Die standvastigheid vertaalt zich ook in hun standpunten en visies. Die gaan voorbij aan de waan van de dag, negeren praatjes en peptalk van ministeriële woordvoerders en partijpolitieke spindoctors, en concentreren zich op wat er werkelijk toe doet.

