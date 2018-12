Marcia De Wachter neemt afscheid van Nationale Bank: 'De vrouw moet er blijkbaar nog worden uitgevonden!'

Marcia De Wachter heeft nooit een blad voor de mond genomen. 'Mijn moeder zei altijd tegen mij en mijn zussen: "Jullie moeten onafhankelijk zijn en jullie eigen standpunt innemen." En mijn vader wees erop: "Jullie zijn even goed als mannen." Ik heb die lessen ter harte genomen.' Daarbij verwijst ze ook naar haar naam: 'Marcia komt van " tempo di marcia" - muziek met enige kracht - maar mijn familienaam is De Wachter. Ik kan geduld opbrengen, en ik zet door als dat nodig is.'

...