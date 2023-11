Studenten op de arbeidsmarkt: ‘Een grote talentenpoule blijft er onbenut’

Jelle Van Impe (29) brengt werkgevers in contact met talentvolle studenten.

‘Er blijft een grote talentenpoule onbenut op de arbeidsmarkt, en dat zijn studarians’, zoals ondernemer Jelle Van Impe studenten met een bijzondere expertise noemt. ‘Vaak wordt van studenten gedacht dat ze nog veel te leren hebben en dat ze enkel voor korte opdrachten ingeschakeld kunnen worden.’ Dubbel fout, weet Van Impe, en daarom richtte hij Studaro op: een platform dat werkgevers en studarians aan elkaar koppelt via studentenjobs die aansluiten op een bepaalde studie. ‘Voor bedrijven die enkele dagen per week een extra werkkracht kunnen gebruiken tegen een fiscaal voordelig tarief, zoeken wij de geschikte student.’

Talent dat verloren gaat in tijden van een war on talent. Jammer toch?

Jelle Van Impe: Er wordt gevochten om talent, maar om de een of andere reden blijven studenten buiten het vizier van bedrijven. Dat is zonde, want ze hebben veel te bieden.

Laatst kwam een student zich inschrijven die al zes jaar ervaring had als software engineer bij Microsoft en nu voor een extra master gaat. Dat je zo’n profiel kunt inschakelen tegen een studententarief is een enorme troef. Toch zijn we bij Studaro de enigen die met dergelijke profielen aan de slag gaan. Bedrijven vinden hun weg nog veel te weinig naar die nieuwe generatie.

Er bestaan ook wel wat vooroordelen over die generatie.

Van Impe: Absoluut. Er wordt weleens gezegd dat studenten lui zijn en dat ze zo veel mogelijk willen verdienen door zo weinig mogelijk te doen. Maar iemand met die mindset – die dus lui is, maar ook slim – kan processen net veel efficiënter maken.

Verder hecht de nieuwe generatie ook meer waarde aan flexibiliteit. Jongeren willen niet in een hokje geduwd worden en slechts één afgebakende taak uitvoeren. Ze willen verantwoordelijkheid krijgen en dingen veranderen. En daar slagen ze ook in. Bedrijven moeten dat niet zien als een bedreiging, maar als een opportuniteit.

Een opportuniteit voor de durvers?

Van Impe: Wij koppelden de afgelopen vier jaar al duizenden werkgevers aan studenten, er zitten meer dan 15.000 kandidaten in onze database. Die studenten kunnen ingeschakeld worden binnen IT, marketing, finance, logistiek, engineering, gezondheidszorg, noem maar op. Het is aan de bedrijven om de sprong te wagen.