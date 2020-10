De Vlaamse regering heeft nieuwe, strengere maatregelen aangekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Die gaan vrijdag in, en zullen minstens voor drie weken gelden. Een overzicht.

Samen moeten we door deze moeilijke periode. Gedurende een beperkte periode vragen we extra inspanningen en beperken we het fysiek sociaal contact tot een minimum. Zorg, werk, onderwijs en mentaal welbevinden staan voorop. #VlaReg pic.twitter.com/drtMpSkZk1 — Hilde Crevits (@crevits) October 27, 2020

- Vanaf vrijdag om 18 uur gaan alle cultuurhuizen in Vlaanderen, op de bibliotheken na, dicht. Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon aangekondigd na overleg met de regering over bijkomende coronamaatregelen.

- Ook evenementen met meer dan veertig mensen in een zaal worden stilgelegd.

- Alleen wekelijkse markten kunnen nog doorgaan.

- Bij jeugdactiviteiten zijn overnachtingen niet meer toegelaten. Vanaf 12 jaar zijn alle activiteiten verboden.

- Fitnesscentra, zwembaden en bowlinghallen gaan dicht. Met uitzondering voor kinderen jonger dan 12 is indoor sport in Vlaanderen vanaf vrijdagavond verboden, kondigde minister van Sport Ben Weyts (N-VA) aan. De regering moedigt mensen wel aan om buiten te sporten, maar dan alleen of in groepjes tot maximaal vier mensen. Ook voor professionele sporters wordt in een uitzondering voorzien. Zij moeten wedstrijden voortaan wel zonder publiek afwerken.

De nieuwe Vlaamse maatregelen tegen het coronavirus hebben voorlopig geen einddatum. De regering gaat dag na dag evalueren. 'De druk op de ziekenhuizen moet naar beneden, dat is het fenomeen dat we in de gaten gaan houden. Als we deze maatregelen drie weken volhouden, zullen we daar de effecten van zien', zegt minister-president Jan Jambon.

Dadelijk meer.

