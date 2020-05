Bij de geleidelijk heropstart van sociale contacten, wordt afgeraden om af te spreken met vier mensen uit verschillende huishoudens. 'Kies bij voorkeur voor mensen uit het hetzelfde gezin', zo verklaarde viroloog Steven Van Gucht vrijdag tijdens de persconferentie van het crisiscentrum.

De Nationale Veiligheidsraad laat toe dat elk gezin vanaf zondag vier bezoekers ontvangt. Het moet wel steeds gaan om dezelfde vier mensen, die bovendien niet bij anderen op bezoek kunnen gaan.

Bij die eerste stap in het heropstarten van de sociale contacten wordt aangeraden om niet met vier mensen van verschillende gezinnen af te spreken, zo benadrukte Van Gucht. 'We raden aan om af te spreken met leden van één ander gezin. Dus kies goed het huishouden waarmee u afspreekt. Dat huishouden moet dan ook kiezen voor uw huishouden. En blijf dan binnen die vaste kring.'

'Anders wordt het netwerk in één keer enorm uitgebreid, en zo zullen de mogelijkheden voor het virus om zich te verspreiden sterk toenemen', klinkt het nog.

Voorts zegt Van Gucht dat tijdens het bezoek de basisregels nog altijd gerespecteerd moeten worden. Afstand houden en handhygiëne blijven dus cruciaal. Als de afstand niet gerespecteerd kan worden, is een mondmasker aangeraden.

De viroloog zegt dat volgens die regels bezoeken aan grootouders toegelaten zijn, maar dat het niet de bedoeling is om hen in te schakelen om op kinderen te passen.

De twee mensen met wie sporten in buitenlucht wordt toegelaten, mogen uit een andere 'bubbel' komen. Maar het moeten dan wel altijd dezelfde twee mensen zijn, klinkt het nog. En ook daar moet afstand worden bewaard.

'Deze versoepeling mag niet worden gezien als een vrijgeleide om ongelimiteerd af te spreken met vrienden en familie', benadrukt ook Yves Stevens van het Crisiscentrum. 'Als we dat zouden doen, geven we het virus opnieuw vrij spel.'

'Sommige van die maatregelen zijn moeilijk te controleren, maar we hebben wel controle over ons eigen gedrag', aldus Stevens. 'Meer dan ooit zal ons gedrag de curve bepalen. We rekenen op solidariteit en burgerzin van iedereen.'

'Belangrijk' contactonderzoek

Het contactonderzoek waarmee maandag gestart wordt is erg belangrijk om te verhinderen dat het coronavirus zich verder kan verspreiden onder de bevolking. 'Het is de enige goede manier om te verhinderen dat mensen anderen al besmetten voor ze symptomen krijgen', zei Van Gucht.

Vanaf maandag zullen contactonderzoekers besmette personen opbellen, om met hen een lijst op te stellen van mensen met wie ze in contact kwamen. Het zal gaan om hun contacten vanaf twee dagen voor het begin van de symptomen, legde Van Gucht uit. 'Mensen kunnen twee dagen voor de eerste symptomen uitbreken al besmettelijk zijn, en blijven vervolgens besmettelijk tot zeven dagen na het begin van de symptomen.'

De mensen op de lijst waarmee een 'hoogrisicocontact' plaatsvond, zullen gevraagd worden twee weken thuis te blijven en zoveel mogelijk contact met anderen te vermijden. 'Zo kan je op voorhand al weten dat u mogelijk besmet bent en dat u contact met anderen moet mijden. Dit kan een grote impact hebben op het vermijden van verdere verspreiding van het virus', aldus Van Gucht.

De viroloog gaf nog mee dat contactonderzoekers altijd zullen bellen met het nummer 02/214.19.19, of een sms zullen sturen met het nummer 8811.

