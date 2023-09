Stephanie D’Hose zit congres Open VLD voor

Senaatsvoorzitster Stephanie D’Hose zit zaterdag het congres voor waar de Vlaamse liberalen hun nieuwe voorzitter kiezen. Dat werd maandag beslist tijdens het partijbestuur van Open VLD.

De liberale troepen blazen zaterdagvoormiddag verzamelen in de gebouwen van de VUB in Brussel om een opvolger van Egbert Lachaert aan te duiden. De kandidaten zijn waarnemend voorzitter Tom Ongena, theatermaker Vincent Stuer en gewezen jongerenvoorzitter Bert Schelfhout.

Normaal gezien zal het mandaat van de voorzitter lopen tot na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Over die verkiezingen is al veel inkt gevloeid. Tijdens het partijbestuur werd daarom maandag meer tekst en uitleg gegeven bij een aantal praktische zaken.

Zo is het voor stemgerechtigde leden niet verplicht zich op voorhand te registreren om te kunnen stemmen. Dat moet wel de dag zelf gebeuren, al is het maar om te kunnen controleren of iemand effectief aan de voorwaarden voldoet, legt de partijwoordvoerder uit.

Daarnaast waren er ook bezorgdheden of de locatie voldoende groot was om iedereen te ontvangen, maar dat zou geen problemen mogen veroorzaken.