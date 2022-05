Sportjournalist Eddy Demarez keert terug op het scherm

Sportjournalist Eddy Demarez gaat zaterdag opnieuw aan de slag als presentator en commentator bij de VRT. Hij werd een tijd op non-actief gezet en kreeg een sanctie naar aanleiding van uitspraken over de Belgian Cats na de Olympische Spelen.

Bij de uitzending van de huldiging van de teruggekeerde Belgian Cats deed Eddy Demarez begin augustus via het nog openstaande videokanaal een aantal ongepaste uitlatingen over de vermeende geaardheid, het fysieke voorkomen of de naam van de Belgische basketbalvrouwen. De uitspraken veroorzaakten veel verontwaardiging.

Demarez stond een tijdlang op non-actief. De voorbije maanden werkte hij achter de schermen en nu keert hij ook daar terug.

De sportjournalist erkent dat hij in de fout ging. ‘Ik heb er geen excuus voor. Je kunt duizend keer sorry zeggen, maar dat maakt het niet oké. Noem het normvervaging in humor of hersenloze cafépraat: er is geen excuus voor’, verklaart hij in een interview met Linde Merckpoel op VRT NU.

De redactie van Sporza startte samen met hem een werkgroep ‘vrouwensport en diversiteit’ op. ‘Ik wilde niet alleen maar “sorry” zeggen, maar ook iets creëren waar iedereen beter van wordt’, aldus Demarez.