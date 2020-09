SP.A-voorzitter Conner Rousseau nuanceert zijn uitspraak dat 'wie geen Nederlands wil leren, weinig te zoeken heeft in België', zoals hij die woensdagavond deed in Gert Late Night op VIER. 'Dit is helemaal geen strenger migratiebeleid. Het gaat hier om wie geen Nederlands wìl leren, dat is ook altijd ons standpunt geweest', zei hij donderdag in De Ochtend op Radio 1.

'Eerst en vooral moeten we mensen in problemen waardig opvangen. In hun eigen regio, maar ook hier, in Vlaanderen en België, op een warme manier. We moeten kwetsbare mensen als samenleving helpen om onze taal te leren, om aan een passende job te geraken, om deel uit te maken van die samenleving', zei Rousseau. 'Maar daarna, na verloop van tijd, moeten die mensen ook volwaardig deel van de samenleving wìllen uitmaken. We moeten hen een kans geven, een tweede kans, maar als ze weigeren te integreren... De basiskennis is die taal, die is ook in het belang van de mensen zelf, voor de kansen die ze krijgen, voor hun onderwijs.' Rousseau liet terloops ook verstaan dat de nieuwe naam voor zijn partij klaar is. 'De naam is top, het wordt een bom', zei hij. Maar voor hij de naam wereldkundig maakt, wil hij erover praten met de leden van de partij die voorlopig nog sp.a heet.