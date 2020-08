Als er halfweg september, wanneer de regering opnieuw het vertrouwen moet vragen aan het parlement, geen nieuwe regering is, moeten er nieuwe verkiezingen komen. Dat zegt SP.A-voorzitter Conner Rousseau in een interview met De Krant van West-Vlaanderen. 'Ik wil geen nieuwe fase van lopende zaken', zegt Rousseau.

In het interview lanceert de SP.A-voorzitter nog twee opmerkelijke voorstellen: hij wil lopende zaken afschaffen en snoeien in het aantal parlementsleden.

Dat laatste moet volgens Rousseau de versnippering van het politieke landschap tegengaan. 'Er zijn nu zes à zeven partijen nodig om een regering te vormen. Dat maakt een akkoord héél moeilijk. Als het moeilijker wordt om in het parlement te geraken, zal het aantal partijen vanzelf verminderen.

'Dit land heeft ook gewoon te veel parlementsleden. Vergelijk dat met onze buurlanden: Nederland en Frankrijk hebben er 13 per miljoen inwoners, wij maar liefst 42. Dat valt niet uit te leggen'.

Rousseau wil ook het systeem van lopende zaken - waarbij de uittredende regering op de winkel past in afwachting van een nieuwe regering - afschaffen. 'Ik zou de politiek drie maanden geven om een regering te vormen. Daarna is het voorbij. Waarom zeg ik dit? De voorbije tien jaar was er in dit land maar liefst vier jaar een regering van lopende zaken. Dat zou de uitzondering moeten zijn, maar het is de normaliteit geworden.

'Dat is omdat ministers zich daarin wentelen. Ze behouden te veel macht. Ze kunnen zelfs belangrijke benoemingen doen. Ze verdienen ook evenveel. Waarom zouden ze dan nog een volwaardige regering vormen? Dat is gevaarlijk voor de democratie. Daarom: schaf dat af', zegt Rousseau in het interview.

Rousseau denkt in de richting van een shutdown als er geen regering gevormd wordt. 'Het schrikbeeld van een shutdown zal zorgen voor een sense of urgency. Dit zal politici verplichten om akkoorden te sluiten', zegt de SP.A-voorzitter in De Krant van West-Vlaanderen.

