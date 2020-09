'Mijn oproep vandaag is duidelijk: laat ons starten. Na zoveel maanden zijn de mensen het beu.' Voor SP.A-voorzitter Conner Rousseau kunnen en moeten de formele regeringsonderhandelingen eindelijk een aanvang nemen. Dat maakte hij donderdag duidelijk in De Ochtend op Radio 1, daags nadat CD&V-voorzitter Joachim Coens de deur heeft opengezet voor een deelname van de christendemocraten aan een coalitie met liberalen, socialisten en groenen.

Voor Rousseau en de SP.A liggen 'alle puzzelstukken' op tafel om de formatie op te starten. 'Wij willen een regering die verder investeert in de gezondheidszorg, in lonen en pensioenen, die jobs en sectoren gaat redden, en die investeert in veiligheid, met een eerlijke fiscaliteit als sluitstuk', somde hij op. Op de vraag of CD&V op voorhand de garanties kan krijgen waar de partij om vraagt, antwoordde Rousseau: 'Je kunt nooit 100% garanties geven, maar het is duidelijk waar we naartoe moeten gaan.'

De SP.A maakt van ethische dossiers geen prioriteit, terwijl dat voor CD&V wel een breekpunt is. 'Dat is hun goed recht, maar dat wordt (tijdens de formatie, red.) niet vanzelfsprekend. (...) Iedereen zal water in de wijn moeten doen, maar het moet wel nog wijn zijn, en die moet te drinken zijn', zei Rousseau. De SP.A-voorzitter voegde eraan toe dat wat hem betreft CD&V niet per se bij de formatie betrokken hoeft te worden. 'Zonder CD&V kan ook voor ons. Wij hebben ook nooit geen veto's gesteld, behalve dan tegen de extreme partijen.'

Het kan Rousseau naar eigen zeggen maar weinig schelen welke partijen in de toekomstige regering stappen. 'De constellatie interesseert mij al maanden niet meer.' Hij pleit voor een 'positief, progressief project', maar als ook deze poging niet lukt, moeten er nieuwe verkiezingen komen, vindt Rousseau. Morgen/vrijdag wordt koninklijk opdrachthouder en Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert bij de koning verwacht voor een nieuw verslag. 'Ik hoop dat hij zal kunnen vertellen dat er duidelijke stappen zijn gezet', blikte Rousseau vooruit. 'Als hij een doorbraak wil forceren, weet hij welke elementen er in het akkoord zullen moeten staan.'

Terwijl bij CD&V de bocht naar regeringsdeelname zonder de N-VA lijkt ingezet, is er nog onduidelijkheid over het lot van CDH. Lachaert pleegde zondag nog overleg met de voorzitter van de Franstalige democraten, Maxime Prévot, maar die nam 's avonds niet deel aan het overleg met de voorzitters van de zes liberale, socialistische en groene partijen én Joachim Coens.

Als het van CD&V-Kamerlid Sammy Mahdi afhangt, is CDH nochtans welkom aan de onderhandelingstafel. 'Voor mij verdient het de voorkeur om de twee kanten vertegenwoordigd te zien: de Franstalige partij en de Nederlandstalige partij', zei Mahdi donderdag op La Première.

