Met de N-VA regeren na de verkiezingen van 26 mei: de SP.A sluit het niet uit. En dat valt niet bij alle socialisten in goede aarde. De Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani zegt tegen Knack dat de partij beter 'voor een progressieve coalitie' kan kiezen, 'en niet voor een partij die in Vlaanderen het gezicht is van het harde neoliberalisme'.

De Vlaamse socialisten hebben drie jaar vol onzekerheid, frustratie en wrevel achter de rug. De neergang van de SP.A in de peilingen begon in 2016, in 2017 zakte de partij voor het eerst in haar geschiedenis onder de grens van 10 procent, en in december 2018 zat ze nog altijd op een bodemkoers van 9,2 procent. Maar sinds het begin van dit verkiezingsjaar is er beterschap. In de Grote Peiling van Het Laatste Nieuws, VTM, Le Soir en RTL-TVI in februari stond de SP.A weer op 11 procent. En in de politieke barometer van De Standaard, de VRT , La Libre Belgique en de RTBF behaalde ze vorige week 12,7 procent.

...