Sinds privatisering zijn nummerplaten winstmachine

Sinds de overheid bpost nummerplaten laat maken, betaalt de burger te veel voor de dienst, werd concurrentie uitgeschakeld en liep de staat miljoenen mis. Werd vooral beter van de uitbesteding: bpost. Dat besluit het Rekenhof in een vlijmscherpe audit, zo schrijft De Standaard maandag.

Volgens het Rekenhof kan ‘onmogelijk worden aangetoond dat de uitbesteding zuiniger en efficiënter is dan het eigen beheer’, onder meer omdat de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) het dossier van die uitbesteding niet meer in zijn archief kon terugvinden. Door de uitbesteding betaalt de burger nu een retributie van 30 euro voor een nummerplaat.

Volgens het Rekenhof kan de staat niet aantonen dat die vergoeding in verhouding staat tot de kosten die de overheid zelf nog heeft. In 2019 besliste de regering om ook de tweede concessie aan bpost toe te kennen. Daarbij werd het vorige ­contract niet adequaat geëvalueerd en kon de mededinging onvoldoende spelen. ‘Het bestek verleent een buitenproportioneel concurrentieel voordeel aan de eerste concessiehouder’ via de te strenge vereisten waaraan de kandidaten moesten voldoen.

Bovendien miskent het bestek volgens het Rekenhof de regelgeving over concessieovereen­komsten. Zo laat het contract bpost te vrij om prijzen te herzien wanneer de prijzen van grondstoffen nodig voor de nummerplaten wijzigen. Bij een onterechte prijsherziening in het voordeel van bpost in 2012 liep de overheid bijvoorbeeld 10 miljoen euro mis.

Tot slot is ook de controle door de overheid op de uitvoering van het contract ­’ontoereikend’, stelt het Rekenhof, waardoor de staat alweer miljoenen misloopt. Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo), onder wie de DIV valt, zegt dat hij bij een mogelijke volgende concessie de aanbevelingen van het Rekenhof zal door­voeren en dat hij de controle op de uitvoering van het huidige contract zal opvoeren.