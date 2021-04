'Klokkenluider is een gevaarlijk beroep', waarschuwt Jean-Marie Dedecker in de aanloop naar de rechtszaak die Sihame El Kaouakibi heeft aangespannen tegen haar klokkenluiders.

Over de Sihame-soap zijn er al hectoliters inkt gevloeid. Op 20 april stapt ze nu naar de rechter in Tongeren. Niet om in voorhechtenis te gaan zitten, maar om haar gram te halen tegen haar klokkenluiders. Vandaar nog even mijn requisitoir.

Het knuffelallochtoontje Sihame El Kaouakibi heeft wel degelijk één punt, namelijk: 'Dat de VLD minder democratisch is dan de volksstammen in Nieuw '-Guinea die zelfs geen onderbroek dragen.' Corruptie is blijkbaar de rode draad in het blauwe Open VLD-fabriekje. Na Jaak Gabriels en Karel Pinxten afgelopen maanden, ging ze zelf met de billen bloot of met de broek omlaag (om in het vestimentair jargon te blijven).

En afgelopen weken, twintig jaar na datum, moest justitie eindelijk schoorvoetend toegeven dat de sale & Lease-back operaties van de Paarse regering Verhofstadt-De Gucht-Vande Lanotte pure oplichting waren. Met de verkoop van het Rijksadministratie Centrum voor 27,1 miljoen euro en het terug te huren voor 318 miljoen euro ging tonnen smeergeld onder tafel door. Met het verkwanselen van de Financietoren aan vastgoedbaron Zweegers voor 311 miljoen euro en het terug huren voor 59 miljoen per jaar tot in 2034, sprong het deksel van de beerput. De baron verkocht het optrekje onlangs zelf door voor 1,2 miljard euro. Toen het Parket-Generaal indertijd een corruptieonderzoek wilde opstarten "tot op regeringsniveau", werd het "van hoger hand" geblokkeerd. De klokkenluiders die op zoek gingen naar de rol van toppolitici in de verkoop van openbare gebouwen aan postbusvennootschappen in fiscale paradijzen werden toen politiek kaltgestellt, zelf gerechtelijk vervolgd, en door de regimepers aan de schandpaal genageld.

Sihamegate is het Vlaams-liberale Samusocial.

Kibi was voorbestemd voor de Open VLD met haar subcultuur die bol staat van doorgeschoten identiteitspolitiek. 'Ongelooflijk goed nieuws vanuit Antwerpen', zo kondigde diversiteitsminister Bart Somers in 2019 de komst van Sihame El Kaouakibi aan als wit Open VLD-konijn voor de verkiezingen van 2019. Vrouw, knap snoetje, allochtone roots, en praatjesmaker in een Engels modieus turbotaaltje. 'We hebben een schitterende co-lijsttrekker voor het Vlaams Parlement: Sihame in the Building. Ik heb in mijn leven zelf maar zelden mensen tegen gekomen die zo'n sterk authentiek liberaal engagement hebben. Je hebt jezelf opgewerkt. Je bent een sterk ondernemer. Je geeft tientallen mensen een job. Je ademt die diversiteit uit op een heel positieve manier. Je bent voor mij het Vlaanderen van morgen.'

In 2014 wilde ze al op de kieslijst, maar ze eiste toen de eerste plaats op, en dit zitje was incontournable voor de grote verbinder en dekolonisator, Bartje zelf. Het wit konijn werd binnengehaald als een Vlaamse Reus. In werkelijkheid is het blauwe schoothondje verveld tot een zwarte sjoemelpoedel. Als 'sociaal onderneemster' bouwde ze een gesubsidieerd frauduleus systeem uit van zelfverrijking, belangenvermenging en normvervaging op de rug van kansarme jongeren. Miljoenen euro's aan projectsubsidies werden doorgeschoven naar werkingsmiddelen, werden weggesluisd met valse facturen en consulting fees, en opgepot in haar eigen (on)roerend patrimonium.

De afgelopen weken hielp het gestigmatiseerde rechtse "rioolkrantje" 't Scheldt mee om de subsidieperverte influencer van de wolk te stoten. Knap speurwerk. De mainstream media gedroegen zich immers jarenlang als een pretletterbrigade voor het rolmodel uit de moslimgemeenschap. Denk maar aan cheerleaders als Joël De Ceulaer vorig jaar ("Ik applaudisseer voor het lef en de eerlijkheid van @SihameElk") of Bart Eeckhout van De Morgen onlangs nog, die nog altijd vindt dat Sihamegate geen politiek schandaal is. Hoe ver kun je heen zijn door het snuiven van drukinkt? Kibi zat voor Open VLD ook in de Raad van Bestuur van de VRT. Vandaar.

De euforie voor een gekleurde marketeer maakte zelfs gerenommeerde Captains of Industry kleurenblind. Thomas Leysen, Luc Bertrand, Françoise Chombard en Paul Parein konden blijkbaar geen valse van een echte balans meer onderscheiden. Om hun geweten vrij te kopen met aflaten voor de migratiereligie spekten ze Kibi's pot met een half miljoen euro voor arbeidsbemiddeling in WannaWork BV. Premier De Croo legde er nog 450.000 euro bovenop. Het leverde op vijf jaar tijd nauwelijks twintig overgesubsidieerde jobs op, met de hulp van Telenet en van de cijferneukers van Deloitte. Dit graaigajes leerde haar zelfs hoe ze de handen in de snoeppot kon steken zonder ook maar een schaamhaartje wroeging.

Naast een roedel vuilgebekte letseladvocaten werd de Oostendse schnabbelkeizer Johan Vande Lanotte van stal gehaald om de vis te verdrinken. Deze techniek bestaat erin een klein foutje te ontdekken in de aanklacht van de klokkenluiders om dan alle drek ongeloofwaardig te maken. Een discipline die Jogan tot in de puntjes beheerst. Toen het boek "De keizer van Oostende" verscheen over zijn eigen sjoemelpraktijken, werden de auteurs (twee journalisten van de VRT) met de hulp van de regimepers zelfs valselijk op non-actief geplaatst. Jogan is de Houdini van de subsidiezwendel, denk maar aan bedrijven van Electrawinds tot ABX, en van de Vismijn (SDVO) tot cvba Groenkracht en E-Port. Hij bedroog de burger met een leeg Zilverfonds, met miljarden aan Sale-and-Lease-backoperaties en met de verkoop van vakantiedomeinen voor een habbekrats (Zon & Zee, Hengelhoef, Les Dolimarts...) Hij kan als ervaringsdeskundige lesgeven in ontsnappingsroutes met een kluwen van managementvennootschappen zoals gcv Mabuspo, nv Spoiano, gvc JVL, bvba Ghent Public Law... Hij was een meester in het verzamelen van sponsorgelden, bij de Lotto, de NMBS, Telindus, Belgacom, Telenet... of bij het verkwanselen van subsidies van de PMV, de GIMV of de FPIM. Kortom, de ideale raadgever om de val van het multiculturele godenkind te verbloemen. De gewezen minister van fraudebestrijding kon in Kibi's multiculturele augiasstal echter geen valse van een echte factuur onderscheiden. Voor die stamboeksocialist is corruptie immers slordigheid.

De PS blijft de Partij van Schandalen, maar wordt stilaan getalonneerd door de liberalen. Sihamegate, het schaamteloos bestelen van de kansarme jeugd, is het Vlaams-liberale Samusocial. Maar niet alleen de buitenhuissocialisten en de draaikontpartij Open VLD hebben tonnen boter op hun hoofd. CD&V-ministers Hilde Crevits en Benjamin Dalle waren gulle schenkers, en de media doen er ook alles aan om de N-VA in de neerdwarrelende spiraal van collateral damage te betrekken. Wat moet N-VA Schepen Nabila Ait Daoud gedacht hebben toen ze Let's Go Urban 3,4 miljoen toestopte om een gemeentelijk pand te renoveren (en zo de de wet op de aanbestedingen omzeilde)? VTM Nieuws meldde recent dat Kibi de afgelopen vijf jaar twee loten bouwgrond kocht, een drietal woningen, evenals meubels en huisgerief. Ook de nieuwe Vlamingen hebben blijkbaar een baksteen in de maag. Over de gulle Koning Boudewijnstichting wordt er nu wel angstvallig gezwegen.

Er is geen beleidsniveau te vinden die de subsidieslurper geen geld toegestopt heeft. Van de Federale, Vlaamse en Brusselse regering tot Provinciale en stedelijke besturen. Ze kon dineren op conto van voedselhulp. Zelfs de politie sponsorde 100.000 euro. Binnenlandse Zaken gaf ook 200.000 euro om met vzw WeLoveBXL de Molenbeekse IS-terroristen te deradicaliseren tot brave sneeuwvlokjes. Elke vereniging die de jeukwoorden racisme, verbinden, discriminatie, diversiteit, inclusie of gendergelijkheid... in haar statuten opneemt, mag kritiekloos mee lebberen uit de subsidieruif. Op een totaal van 49,8 miljard aan uitgaven van de Vlaamse regering gaat niet minder dan 13,3 miljard euro naar subsidies.

De Vlaamse integratieindustrie is een flink geoliede subsidiemachine waar 83 miljoen naar toegaat: het Minderhedenforum passeert dit jaar bijvoorbeeld aan de kassa voor 715.000 euro, de Federatie van Marokkaanse Verenigingen voor 388.000 euro, en de Unie van Turkse Verenigingen voor 345.000. De vzw Integratie en Inburgering Antwerpen beurt dit jaar 18.369.096 euro van 't Stad. Het blijft wraakroepend dat er naast een laissez-faire ook een laissez-passer bestaat voor het multiculturele slachtofferisme. Het ontsnapt al jaren aan elke doorgedreven controle. Wie kritiek geeft wordt immers al vlug als racist weggezet, de Talibanisering van het diversiteitsdiscours. Subsidies worden vergoelijkt als schadevergoeding voor vermeende discriminatie.

De klokkenluiders, die Kibi's sirenenzang als social entrepeneur inluidden, zaten zelf ook vier jaar lang aan het roer van het subsidiemoederschip Let's Go Urban, waarrond alle buzz-vampierbedrijven dobberden. Tim Baart (Due diligence van Deloitte) Michel Looyens ( Vice President Business Transformation at Coca-Cola), Ann Maes (reputatiebeschermer) en haar partner Herman Troch (marketeer). Van stroper tot boswachter na een nacht van lange messen, of als ratten van het schip gesprongen voor het zonk? Klokkenluider is een gevaarlijk beroep. Voor je het beseft word je weggezet als klikkenluider. Wie te dicht bij het klokkenspel komt riskeert de klepel tegen zijn hoofd te krijgen. Dit is een goede gratis raad van een ervaringsdeskundige.

