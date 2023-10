Seksueel misbruik in de kerk: Kamer zet licht op groen voor onderzoekscommissie

Please write your introduction text here

De Kamer heeft donderdagavond unaniem ingestemd met de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie naar het seksueel misbruik in de kerk. Oppositiepartij N-VA levert met Sophie De Wit de voorzitster van de Commissie.

De Kamer richtte in 2010 al eens een bijzondere commissie rond het seksueel misbruik binnen de kerk op, maar na de VRT-documentairereeks ‘Godvergeten‘ en een pleidooi van priester Rik Devillé raakten alle Nederlandstalige fracties in de Kamer het snel eens over de nood aan een nieuwe commissie rond het thema, op voorstel van Vooruit-Kamerlid Ben Segers.

Dit keer wordt het een volwaardige onderzoekscommissie, die de slachtoffers centraal zal zetten. Ook de schadevergoedingen komen daarbij in beeld.

De plenaire vergadering van de Kamer zette donderdagavond het licht op groen voor de oprichting van de parlementaire onderzoekscommissie.

Het voorzitterschap is voor N-VA-Kamerlid Sophie De Wit. ‘Deze kwestie verdient serieus en sereen parlementair werk. Daarover waken beschouw ik dan ook als mijn belangrijkste taak’, zegt zij. ‘Onze werkzaamheden mogen dan ook niet verzanden in een politiek steekspel, want daar hebben de slachtoffers niks aan. Zij staan voor mij centraal.’

De Commissie zal uit dertien leden bestaan, onder wie ook leden van de niet-erkende – want te kleine – fracties DéFI en Les Engagés.

De installatievergadering van de onderzoekscommissie vindt later plaats. De Commissie zou tot 31 maart de tijd krijgen om conclusies en aanbevelingen te formuleren.