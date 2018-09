Schild & Vrienden: N-VA-kandidaat in Lubbeek trekt zich terug, Vlaamse Jeugdraad ontslaat vier jongerenadviseurs

Nick Peeters, de 21-jarige student op de N-VA-lijst in Lubbeek, trekt zich terug. Dat meldt staatssecretaris en N-VA-lijstttrekker in Lubbeek Theo Francken op Twitter. Peeters was in opspraak gekomen na de Pano-reportage over Schild & Vrienden. 'De aanhoudende hetze werd hem en zijn familie te veel', aldus Francken.

Vorige week zei Peeters nog dat hij nooit iets gemerkt heeft van racistische en seksistische foto's en opmerkingen in besloten online groepen van de beweging. 'Dat zijn groepen waar ik geen lid van was.'

Vandaag publiceerde Apache een artikel waarin nieuwe screenshots van Nick Peeters te zien zijn.

Vandaag raakte verder ook bekend dat Jan Vanhove, de kandidaat voor N-VA bij de verkiezingen in Dendermonde, die eerder via sociale media afstand nam van Schild & Vrienden, zijn kandidatuur bij de verkiezingen intrekt. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Vorige week verklaarde de Dendermondse afdeling van N-VA nog dat er geen probleem was om Vanhove op de lijst te laten staan. 'Voor hij zijn plaats kreeg op de lijst, was afgesproken dat hij geen lid meer zou blijven van Schild & Vrienden', klonk het toen bij Dendermonds lijsttrekker Marius Mermans.

Louis Destoop volgt Dries Van Langenhove niet op in raad van bestuur UGent

Louis De Stoop, de UGent-student die lid is van Schild & Vrienden en als plaatsvervanger Dries Van Langenhove kon opvolgen in de Raad van Bestuur van de Gentse universiteit, zal zijn mandaat niet opnemen.

De Gentse universiteit zag er gisteren voorlopig geen probleem in dat Schild & Vrienden-oprichter Dries Van Langenhove binnen de Raad van Bestuur opgevolgd wordt door Louis De Stoop. Die laatste is ook lid van de groepering en werd in de Pano-reportage genoemd.

De universiteit schorste vorige donderdag oprichter Schild & Vrienden Dries Van Langenhove en startte een tuchtprocedure om hem definitief uit te sluiten. Van Langenhove studeert rechten aan de UGent en was vertegenwoordiger van de studenten in de raad van bestuur, het hoogste bestuursorgaan van de universiteit.

'Er stelt zich momenteel alleen een duidelijk probleem over de figuur van Dries Van Langenhove, omdat hij de oprichter en woordvoerder van Schild & Vrienden is', zei de rector, gevraagd of er actie komt tegen de andere leden van de groepering. 'We blijven bij de verklaring van de rector. Dat is niet aan de orde', zei UGent-woordvoerster Tine Dezeure.

Het Nieuwsblad meldde dinsdag dat in oktober Louis De Stoop de plaats van Van Langenhove inneemt in de Raad van Bestuur en dat andere studentenvertegenwoordigers zich daartegen verzetten. De Pano-reportage toonde vorige week een Facebook-bericht waarin hij, net als Adolf Hitler, plaatsnam voor de Eiffeltoren, met de boodschap 'Poseren voor de Eiffeltoren, who did it best?'

Louis Destoop werd in mei door de studenten verkozen als plaatsvervanger van Van Langenhove in de Raad van Bestuur. 'Als gevolg van de ordemaatregel die vorige week werd genomen ten aanzien van Dries Van Langenhove, stelde zich de vraag of Louis Destoop vanaf 1 oktober als diens plaatsvervanger zou zetelen in de Raad van Bestuur van de UGent. Louis Destoop liet inmiddels aan rector Rik Van de Walle schriftelijk weten dat hij geen mandaat als plaatsvervanger zal opnemen', meldt de UGent woensdag.

'Het antwoord op de vraag of Louis Destoop zal zetelen in de raad van bestuur is bijgevolg helder, en negatief: hij wordt geen plaatsvervangend lid', zegt rector Van de Walle. Op 25 september betogen studenten aan het rectoraat tegen Schild & Vrienden, maar voor die betoging werd al opgeroepen voor de universiteit Van Langenhove schorste.

Vlaamse Jeugdraad ontslaat vier jongerenadviseurs

De Vlaamse Jeugdraad ontslaat vier jongerenadviseurs naar aanleiding van de Pano-reportage over Schild & Vrienden. 'Ze hebben ernstige schade berokkend en er is een grote vertrouwensbreuk', klinkt het wonesdag in een persbericht.

De vier betrokken adviseurs hebben hun ontslag aanvaard. 'Niet alleen hebben ze onze organisatie ernstige schade berokkend, er is ook een grote vertrouwensbreuk tussen hen en onze organisatie. In welke mate elk van deze vier betrokken waren bij Schild & Vrienden en of ze zich al dan niet schuldig hebben gemaakt aan racistische en discriminerende uitspraken, daarvoor plaatsen wij ons vertrouwen in het gerecht', aldus de motivering.

Dreigingsniveau 2 voor Tim Verheyden

Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) heeft het dreigingsniveau voor VRT-journalist Tim Verheyden ingeschaald op 2. Dat zei minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) woensdag in de Kamer, waar werd gedebatteerd over de Pano-reportage rond de extreemrechtse groepering Schild & Vrienden.

VRT-journalist Tim Verheyden maakte vorige week de veelbesproken reportage over de organisatie van Dries Van Langenhove. 'Verheyden heeft klacht neergelegd voor bedreigingen', zei Jambon woensdag. 'Het OCAD heeft afgelopen weekend het dreigingsniveau op 2 vastgelegd voor de journalist.'

Dreigingsniveau 1 betekent dat een persoon niet bedreigd is, niveau 2 houdt in dat de dreiging 'weinig waarschijnlijk' is. Het kan betekenen dat er gepatrouilleerd wordt in zijn omgeving en dat hij een rechtstreeks telefoonnummer ter beschikking heeft gekregen. Verheyden diende overigens al voor de uitzending klacht in bij de politie. Pas afgelopen weekend echter werd het dreigingsniveau verhoogd tot 2, omdat de reacties heftiger werden.

Het dreigingsniveau voor Schild & Vrienden zelf staat op 1.