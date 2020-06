Krijgen de beelden van massaal feestende mensen na sluiting van de cafés gevolgen voor eventuele verdere versoepelingen van de coronamaatregelen? De Nationale Veiligheidsraad komt woensdag samen voor een evaluatie. Horeca Vlaanderen vraagt een later sluitingsuur, GEES-voorzitter Erika Vlieghe vindt dat geen oplossing.

Onder andere op het Flageyplein in Elsene en in Anderlecht kwamen in de nacht van zaterdag op zondag honderden feestvierders bijeen, zonder mondmasker en zonder respect voor social distancing.

Daar komen veel afwijzende reacties op. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) riep via Twitter op tot 'absolute burgerzin'. 'Dergelijke bijeenkomsten kunnen niet op dit moment en brengen de zware inspanningen van de bevolking in gevaar'.

De politie wil strenger gaan controleren en verschillende steden en gemeenten hebben al aangekondigd dat ze bijkomende maatregelen willen nemen.

Sluitingsuur

De beelden doen pijn, zegt Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen. 'Dit is intriest gedrag. Onze horecasector doet al het mogelijke om de regels te volgen. Dit getuigt van weinig respect en solidariteit in deze moeilijke tijden.'

'Als we naar verdere versoepelingen willen gaan en zo snel mogelijk naar een normale situatie willen terugkeren, dan is dit niet de manier', klinkt het.

Flagey, samedi 21 juin. Vive la fête mais où en est la courbe ? #COVID19 pic.twitter.com/PxZvXZ1bGr — Béa Ercolini (@Bea_Ercolini) June 21, 2020

Horeca Vlaanderen hoopt dat de beelden geen impact zullen hebben op eventuele verdere versoepelingen. Volgende week komt de Nationale Veiligheidsraad opnieuw bijeen, en daar hoopt De Caluwe op een duidelijk tijdspad.

'Welke versoepelingen wanneer precies mogelijk zijn, ook voor zaken die nu nog niet open zijn. Voor feestzalen en cateraars bijvoorbeeld is het belangrijk dat men lange tijd op voorhand kan plannen.'

Met betrekking tot het sluitingsuur - dat nu op 1 uur ligt - wijst De Caluwe erop dat een later sluitingsuur toelaat om te feesten 'in een gecontroleerde omgeving'.

Erika Vlieghe, virologe aan het UZ in Antwerpen en voorzitter van de GEES (de expertengroep die de exitstrategie uitwerkt) is het daar niet mee eens.

'De cafés langer openhouden lijkt mij het probleem verplaatsen naar een later uur,' reageerde ze in De Ochtend op Radio 1. 'Hoe langer mensen op stap gaan en drinken, hoe minder ze geneigd zijn om de maatregelen te respecteren. Ik betwijfel hoe je dit met later sluitingsuur in orde gaat krijgen.'

'Dit is absoluut niet verstandig,' aldus Vlieghe. 'Dit is helemaal niet wat we voorzien hadden, en absoluut niet passend bij "je mag uit je kot, maar niet te zot". Dit is echt wel te zot.'

De experts pleitten zelfs voor een vroeger sluitingsuur, het was de politiek die koos voor 1 uur. Is dat dan een oplossing? Vlieghe: 'We moeten eerst samen met collega's en communicatoren bekijken hoe je dit aanpakt.

'Dit gaat over veel meer dan een sluitingsuur, het gaat over mensen die niet goed om kunnen met nieuwe normaal. Dat moeten we duidelijker communiceren. We hebben een aantal vrijheden terug, maar niet alles.'

