Volgens het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart wordt de lucht in een vliegtuig elke drie minuten ververst en houden speciale filters nagenoeg alle virussen tegen. Toch adviseert virologe Erika Vlieghe (UZA) tegen vliegen, deze zomer.

1. Een besmette man met symptomen vloog op 22 januari van Guangzhou naar Toronto op een vlucht met 350 passagiers. Behalve zijn vrouw raakte niemand besmet. Bewijst dat niet dat vliegen relatief veilig is? Ik vind het daar te vroeg voor. Je kunt een vlucht van verschillende uren niet vergelijken met een metrorit van een kwartier. Het gaat om een lange periode, met veel mensen en daarrond hangt ook nog een erg contactrijk gebeuren. 2. Hoe bedoelt u? Het gaat niet alleen om de vlucht zelf - waarbij overigens geen social distancing wordt gehanteerd, alle stoelen zijn bezet. Er is ook de check-in, het aanschuiven voor het instappen, de bagagecontrole, de winkels op de luchthaven. Bij vertrek, maar evengoed op de plaats van bestemming. Dat genereert een hoop extra contacten. Als mensen echt niet anders kunnen, voor het werk of een familiehereniging, dan moet het maar. Maar voor een vakantie zou ik ten stelligste de alternatieven overwegen. Met de auto, of waarom niet te voet of per fiets? 3. Stel dat ik in augustus met vakantie ga, dat is over anderhalve maand. Wie zegt dat het dan beter zal zijn? De horeca is nu open, de jeugdkampen vinden straks plaats. Het epidemiologisch effect daarvan kennen we nog niet. Dus we mogen niet ervan uitgaan dat alles beter wordt. 4. Op welke termijn is een vliegvakantie dan wél denkbaar? Als ik dat wist, was ik rijk. We krijgen nu een gevoel van terugkeer naar de normaliteit, maar dat klopt niet. De pandemie is niet voorbij, dat moeten we goed beseffen. 5. Waarop moet ik letten als ik dan toch een vlucht neem? De klassieke dingen. Afstand houden, permanent een mondmasker dragen, eigen handgel meenemen, niet vliegen als je tot een risicogroep behoort of ziek bent.