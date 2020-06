Viroloog Marc Van Ranst is niet opgezet met de beelden van de feestende menigte aan het Flageyplein in Elsene vannacht.

In Brussel werden in de nacht van zaterdag op zondag op verschillende plaatsen spontaan feestjes gebouwd op openbare pleinen. Daarbij kwamen telkens honderden personen bijeen, zonder de noodzakelijke afstandsmaatregelen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus te respecteren. De politie moest tussenbeide komen.

In de Dantestraat in Anderlecht waren zaterdagnacht zo'n 500 mensen samengekomen voor een groot vuur en muziek. Dergelijke samenscholingen zijn door de coronabeperkingen nog steeds verboden. De politie moest ingrijpen en evacueerde het plein. 'De mensen hebben zonder probleem geluisterd. Er zijn geen arrestaties verricht en er zijn ook pv's opgesteld', stelt de politie.

Een gelijkaardig tafereel aan het Flagey-gebouw in Elsene. Ook daar waren honderden mensen samengestroomd voor een geïmproviseerd concert. Er werd gedanst en feestgevierd, maar ook hier zonder afstand te houden of een mondmasker te dragen. 'We hebben de mensen gevraagd om zich te verspreiden', bevestigt Ilse Van de Keere, woordvoerster van de zone Brussel-Hoofdstad-Elsene. 'Maar dat was niet makkelijk gezien het grote aantal aanwezigen. Het was niet onze bedoeling om hardhandig in te grijpen, we rekenen op begrip voor de coronamaatregelen'.

Uiteindelijk kon het plein worden vrijgemaakt, maar verschillende groepjes verspreidden zich nadien naar pleinen in de buurt. 'Er was geen enkel incident en niemand werd opgepakt', aldus Van de Keere.

Waar waren deze mensen?

Viroloog Marc Van Ranst is niet opgezet met de taferelen. 'Dit is nog niet het moment om dit te doen', benadrukte hij zondagmiddag in VTM NIEUWS. Omdat het bovendien niet de eerste keer was deze week, vindt hij dat ook de politie meer zou moeten doen.

Dat er zich aan Flagey eerder deze week al gelijkaardige taferelen voordeden, doet bij Van Ranst de wenkbrauwen fronsen. 'Dat is al een aantal dagen aan de gang deze week. Als politie moet je dat weten en proberen te voorkomen dat daar zoveel volk bijeenkomt. Dus iets vroeger optreden', oordeelt hij. 'Je kan daar staan en die mensen verhinderen om daar met 1.500 of meer mensen samen te komen. Dat moet toch wel lukken. Als dat niet lukt, dan lukt er weinig, vrees ik.'

Ook voor de feestvierders zelf heeft Van Ranst weinig begrip. 'Waar waren deze mensen, hebben ze van de voorbije maanden niets onthouden?', wierp hij nog op. 'We hebben nog altijd meer gevallen per dag dan bijvoorbeeld in Peking, waar men zich ernstige zorgen maakt en nieuwe maatregelen neemt.'

In Brussel werden in de nacht van zaterdag op zondag op verschillende plaatsen spontaan feestjes gebouwd op openbare pleinen. Daarbij kwamen telkens honderden personen bijeen, zonder de noodzakelijke afstandsmaatregelen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus te respecteren. De politie moest tussenbeide komen.In de Dantestraat in Anderlecht waren zaterdagnacht zo'n 500 mensen samengekomen voor een groot vuur en muziek. Dergelijke samenscholingen zijn door de coronabeperkingen nog steeds verboden. De politie moest ingrijpen en evacueerde het plein. 'De mensen hebben zonder probleem geluisterd. Er zijn geen arrestaties verricht en er zijn ook pv's opgesteld', stelt de politie. Een gelijkaardig tafereel aan het Flagey-gebouw in Elsene. Ook daar waren honderden mensen samengestroomd voor een geïmproviseerd concert. Er werd gedanst en feestgevierd, maar ook hier zonder afstand te houden of een mondmasker te dragen. 'We hebben de mensen gevraagd om zich te verspreiden', bevestigt Ilse Van de Keere, woordvoerster van de zone Brussel-Hoofdstad-Elsene. 'Maar dat was niet makkelijk gezien het grote aantal aanwezigen. Het was niet onze bedoeling om hardhandig in te grijpen, we rekenen op begrip voor de coronamaatregelen'. Uiteindelijk kon het plein worden vrijgemaakt, maar verschillende groepjes verspreidden zich nadien naar pleinen in de buurt. 'Er was geen enkel incident en niemand werd opgepakt', aldus Van de Keere. Viroloog Marc Van Ranst is niet opgezet met de taferelen. 'Dit is nog niet het moment om dit te doen', benadrukte hij zondagmiddag in VTM NIEUWS. Omdat het bovendien niet de eerste keer was deze week, vindt hij dat ook de politie meer zou moeten doen.Dat er zich aan Flagey eerder deze week al gelijkaardige taferelen voordeden, doet bij Van Ranst de wenkbrauwen fronsen. 'Dat is al een aantal dagen aan de gang deze week. Als politie moet je dat weten en proberen te voorkomen dat daar zoveel volk bijeenkomt. Dus iets vroeger optreden', oordeelt hij. 'Je kan daar staan en die mensen verhinderen om daar met 1.500 of meer mensen samen te komen. Dat moet toch wel lukken. Als dat niet lukt, dan lukt er weinig, vrees ik.' Ook voor de feestvierders zelf heeft Van Ranst weinig begrip. 'Waar waren deze mensen, hebben ze van de voorbije maanden niets onthouden?', wierp hij nog op. 'We hebben nog altijd meer gevallen per dag dan bijvoorbeeld in Peking, waar men zich ernstige zorgen maakt en nieuwe maatregelen neemt.'