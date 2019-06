Rutten wil duidelijkheid van De Wever over gesprekken met Vlaams Belang

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten wil dat Vlaams formateur Bart De Wever (N-VA) "klare wijn schenkt" over de gesprekken die hij voert met Vlaams Belang. "Deze preformatie is geen vrijblijvende biechtstoelprocedure maar moet wat ons betreft leiden tot de vorming van een stabiele en volwaardige meerderheid voor Vlaanderen", zegt Rutten in een persbericht.

Gwendolyn Rutten © belga

Afgelopen weekend had De Wever een derde gesprek met Vlaams Belang. Tijdens dat gesprek zijn verschillende inhoudelijke voorstellen besproken, zowel over integratie, onderwijs als welzijn. Ook de thema's investeringen en directe democratie passeerden de revue. Dat heeft Vlaams Belang aan Belga bevestigd. Open Vld-voorzitster Rutten zegt dat ze de keuze van De Wever voor die gesprekken met Vlaams Belang 'respecteert', maar ze vindt tegelijk dat De Wever stilaan zijn kaarten op tafel moet leggen. Zelf herhaalt ze klaar en duidelijk dat haar partij niet zal deelnemen 'aan oefeningen waaraan het Vlaams Belang deelneemt'. 'Een partij waarvan de mens- en maatschappijvisie haaks staan op die van ons, die pleit voor separatisme, de Europese samenwerking fundamenteel in vraag stelt en dat bovendien doet met politici die de grenzen van het menselijk en politiek fatsoen regelmatig overschrijden, kan nooit een partner zijn van een liberale partij. Niet binnen en niet buiten de regering', aldus Rutten.