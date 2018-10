Russische premier Medvedev juicht uitgestoken hand van Michel toe

Medvedev was in Brussel voor de tweejaarlijkse ASEM-top tussen de EU en de Aziatische landen. In de marge van die top ontving premier Michel de Russische eerste minister in het Egmontpaleis.

Michel was in januari al in Moskou. Hij zei toen dat hij loyaal achter de Europese sancties stond, maar vond dat die geen doel op zich moeten zijn, maar een middel om tot een betere relatie te komen met de Russen. Een boodschap die hij vrijdag herhaalde. 'Dialoog is de enige manier om escalatie te vermijden en de spanningen te doen afnemen.'

Medvedev zei het belangrijk te vinden om goede contacten te hebben met de EU en met de Europese lidstaten, zoals België. 'Er gebeurt veel in de wereld en dat hoeft niet noodzakelijk een impact hebben op onze relaties met België.'

Sancties

De EU heeft economische sancties tegen Rusland genomen wegens de crisis in Oekraïne. Daarenboven namen verschillende Westerse landen maatregelen tegen Moskou na de vergiftiging van de Russische dubbelspion Skripal in het Verenigd Koninkrijk en wegens aan Rusland toegeschreven cyberaanvallen.

De Europese sancties, die Russische tegensancties uitlokten, zijn volgens Medvedev 'geen kwestie van leven of dood' voor Rusland.

Moskou lijkt overigens niet van plan om onder druk van die sancties het geweer van schouder te veranderen. 'We zijn niet begonnen met sancties in te voeren. Het komt de EU toe om ze eventueel op te heffen. Maar ze hebben ook een impact op Europa zelf. Volgens onze schattingen lopen de verliezen op tot 100 miljard euro. Het is voor iedereen belangrijk dat de spanningen afnemen.'