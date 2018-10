Rusland blijft een grootmacht op de terugweg

Het zit Rusland niet mee. Nadat de GRU, de grootste Russische inlichtingendienst, op een pijnlijke manier te kijk werd gezet in Nederland, liep het vorige week op een nog pijnlijkere manier mis met de lancering van een Sojoezraket. Volgens een peiling van het onderzoeksbureau Levada is het vertrouwen in president Vladimir Poetin ondertussen gekelderd tot 39 procent. De steun voor zijn partij, Verenigd Rusland, zou nog dieper zijn weggezakt. Wat is er aan de hand?

