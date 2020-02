De Europese Commissie denkt na over soepelere begrotingsregels voor groene maatregelen. Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) had graag gezien dat België zich zou aansluiten bij een groep sceptische landen. Zijn federale collega Alexander De Croo (Open VLD) ziet dat anders.

De Europese 'Green Deal' kost een smak geld. Daarom denkt de Commissie erover na om de Europese begrotingsregels voor groene investeringen te versoepelen. Twaalf lidstaten - waarvan een groot deel uit de zogenaamde Hanzeliga - zijn bezorgd om die denkpiste. Ze vrezen voor een te creatieve interpretatie van 'groene maatregelen', waardoor lidstaten de begrotingscontrole kunnen ontlopen. 'Niet herverpakken'België maakt geen deel uit van de groep protesterende lidstaten. 'Voor ons is het een en- en verhaal', legt federaal minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) uit. De Croo zal tijdens de ecofin, de raadsformatie waar Europese ministers van financiën en economische zaken samenkomen, het Belgisch standpunt toelichten. 'België wil een stevig groei- en stabiliteitspact , maar er mag wel flexibiliteit zijn voor strategische investeringen. Die maken niet enkel de overgang naar een koolstofarme economie mogelijk, maar zullen ook onze productiviteit en onze economische groei opkrikken', aldus De Croo. Duurzaamheid en ernstig budgettair en sociaaleconomisch beleid zijn voor De Croo allebei cruciaal. 'De volgende jaren zijn in het kader van de Green Deal heel wat investeringen nodig, ook overheidsinvesteringen. We staan open voor flexibiliteit op voorwaarde dat het gaat om nieuwe investeringen die anders niet zouden gebeuren', gaat de minister verder. Hij roept ook op tot waakzaamheid: 'Het kan dus niet de bedoeling zijn dat geplande investeringen herverpakt worden en zo de begrotingsregels te ondergraven'. Crisissen vermijdenWoensdag maakte Vlaams minister voor Begroting, Matthias Diependaele (N-VA), al bedenkingen bij het idee van de Europese Commissie. Volgens hem staat hier de geloofwaardigheid van het op het spel. 'Het is belangrijk om te onthouden dat deze regels er kwamen in de nasleep van de crisis en dat deze tot op vandaag cruciaal blijven. Goede begrotingsafspraken zijn nodig om dergelijke crisissen te vermijden', vertelt Diependaele aan Knack. Hij erkent de nood om aan groene investeringen te doen, maar dat moet volgens hem tegen een achtergrond van een gezonde begroting gebeuren. Diependaele had graag gezien dat België zich aansloot bij de protesterende lidstaten, 'maar dat zie ik niet snel gebeuren' vertelt de minister. 'Vlaanderen kan zich zeker vinden in de bezorgdheden van de protesterende lidstaten, maar als het over begroting gaat kijkt de Commissie nu éénmaal naar het Belgisch niveau' voegt hij toe.OosterweelVolgens De Croo houdt de Vlaamse regering al investeringen buiten de begroting zonder dat voldaan is aan de voorwaarden van de flexibiliteitsclausule die Europa stelt. Concreet verwijst hij hier naar het Oosterweeldossier. Maar volgens Diependaele gaat de vergelijking met Oosterweel niet op. 'Dat is een uitzonderlijke éénmalige uitgave met een sterk terugverdieneffect. Groene maatregelen daarentegen gaan over een langere termijn. Het is ook te verantwoorden om het buiten de begroting te stellen omdat de Vlaamse begrotingscijfers gezond zijn', aldus Diependaele. Lees ook: Waarom N-VA naar de Hanzelanden lonkt