N-VA wil dat Vlaanderen dichter gaat aanleunen bij de zogenaamde Hanzeliga. Dat staat te lezen in de startnota die de partij maandagochtend voorstelde. Wat bedoelen de Vlaams-nationalisten daarmee?

'We breiden het diplomatieke netwerk van Vlaanderen verder uit, waarbij we prioritair onze banden met de Noordzee- en Hanzelanden versterken', zo staat de lezen in de nota waarmee de N-VA maandagvoormiddag het officieuze startschot voor de verderzetting van de Zweedse coalitie gaf.

...