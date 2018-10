Regering maakt gokwet een pak strenger

Vanaf de zomer van 2019 wordt reclame voor alle kansspelen verboden tijdens de rechtstreekse verslaggeving van sportwedstrijden en tijdens en een kwartier voor of na programma's die zich specifiek richten tot kinderen en minderjarigen. Aanbieders van online kansspelen mogen voor 20 uur geen reclame meer uitzenden. Dat bepaalt een koninklijk besluit dat vrijdag groen licht kreeg van de ministerraad.

Reclame via internet mag enkel op de vergunde website waarop de kansspelen worden uitgebaat, of met gepersonaliseerde reclame. Pop-ups of omhullende reclame op de homepagina van een website kunnen niet meer.

Het kb maakt deel uit van een pakket maatregelen om mensen beter te beschermen tegen gokverslaving of problematisch gokgedrag.

De wetteksten werden vrijdag ook in tweede lezing goedgekeurd. Zo wordt vanaf begin 2019 het aantal speeltoestellen in de cafés beperkt en niet meer toegankelijk voor minderjarigen en uitgesloten spelers. Het gemeentebestuur krijgt ook meer inspraak in de plaatsen waar dergelijke toestellen geplaatst worden. Een café dat speeltoestellen wil uitbaten, kan dat enkel na een bindend advies van de gemeente en bij misdrijven of ordeverstoring kan de gemeente een sanctieprocedure tegen de zaak opstarten en toestellen verzegelen.

Wedkantoren moeten vanaf volgend jaar een convenant afsluiten met het gemeentebestuur, waarin de uitbatingsregels vastgelegd worden. Ook de vergunningsvoorwaarden worden verstrengd, onder meer de afstand tot een school, ziekenhuis of andere plaatsen waar jongeren komen.

Een eerder kb beperkt het aantal wedkantoren in België tot 600 tegen 684 voorheen. Om te vermijden dat minderjarigen of uitgesloten spelers een wedkantoor binnengaan, wordt een algemene indentifcatieplicht ingevoerd.

Om na te gaan of een speler betalingsproblemen kent, krijgt de Kansspelcommissie de bevoegdheid om de Nationale Bank te consulteren en worden de sanctiemogelijkheden van de Kansspelcommissie ook verbeterd.

Ook de informatie-uitwisseling met de politiediensten wordt geoptimaliseerd. Spelen in een café zal ook pas kunnen na een leeftijdscontrole zodat de speeltoestellen niet door minderjarigen gebruikt kunnen worden. Ook de automaten van de Nationale Loterij dienen de verplichte leeftijdscontrole toe te passen.