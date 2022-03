Het kernkabinet is het na een lange dag van vergaderen eens geraakt over een verlenging van de kernenergie. De kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 blijven tien jaar langer open dan gepland. Meer uitleg volgt vanaf 21.30 uur op een persconferentie met premier Alexander De Croo, minister van Energie Tinne Van der Straeten en Elia-CEO Chris Peeters.

'Na jaren van onzekerheid, verzekeren we de bevoorrading', tweette minister van Energie Tinne Van der Straeten voor het begin van de persconferentie. Volgens haar is er een 'onderhandelingsmandaat voor (de) mogelijke verlenging van 2GW nucleair voor 10 jaar als ondersteuning voor hernieuwbare energie'. Verder wordt 'het investeringsmechanisme uitgevoerd zoals gepland'. Zijzelf zal onderhandelingen voeren met Engie.

Eerder vandaag had minister Van der Straeten al gezegd dat zij en de groenen met open blik de onderhandelingen zouden aangaan, en dat het om 'maximaal 2 reactoren' zou gaan die verlengd konden worden.

