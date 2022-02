Zullen de Russische inval in Oekraïne en de stijging van de energieprijzen een invloed hebben op de beslissing over de kernuitstap? Volgens premier Alexander De Croo zal zijn regering een beredeneerde beslissing nemen, die voldoende vooruitkijkt, maar die ook rekening houdt met wat er vandaag gebeurt.

'Niemand heeft daarom gevraagd, maar je kan er de ogen niet voor sluiten', stelde de premier zondag op VTM Nieuws.

De prijzen van gas zijn de voorbije dagen opnieuw gestegen. Volgens de premier bekijkt de regering of er bijkomende maatregelen nodig zijn om de factuur te drukken. Binnen de meerderheid waren er bijvoorbeeld al pleidooien om ook de btw op gas naar 6 procent te brengen.

'We leven nu in een andere wereld dan een maand geleden en dit zal verstrekkende gevolgen hebben', verklaarde de premier. Hij had het over een nieuwe wereld op het vlak van veiligheid, maar ook op het vlak van energie. 'Alle landen zijn hun energiestrategie aan het herzien, wij waren daar al mee bezig. Het is logisch dat je op een moment als dit rekening houdt met die nieuwe evoluties.'

'Ik denk niet dat we kunnen zeggen dat we in de komende jaren naar een normalisering gaan ten opzichte van onze relaties met Rusland. Dus je moet daarmee rekening houden', aldus De Croo. Volgens hem zal de regering haar 'koelbloedigheid' kunnen bewaren. 'We zullen beredeneerde beslissingen nemen, die ook voldoende vooruit denken, en die rekening houden met wat er vandaag gebeurt. Niemand heeft daarom gevraagd, maar je kan er je ogen niet voor sluiten.'

Op 18 maart moet de regering beslissen of alle kerncentrales in 2025 de deuren sluiten, of dat de twee jongste centrales langer openblijven.

