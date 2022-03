Volgens minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) vergadert het kernkabinet vrijdag 'met een open blik op de kernuitstap', maar betekent dat wel dat de levensduur van 'maximaal twee kernreactoren' wordt verlengd, 'en niet meer'. Dat zei ze voor aanvang van het overleg.

De federale regering zit vrijdagochtend samen over de kernuitstap, met de bedoeling om de knoop nu echt definitief door te hakken. Eind vorig jaar leek het er nog op dat alle kerncentrales tegen eind 2025 zouden sluiten, maar daar heeft de oorlog in Oekraïne anders over beslist. Ook Groen, de partij van minister van Energie Tinne Van der Straeten, staat open voor een levensduurverlenging van de twee jongste reactoren, al zou er dan nog altijd vervangcapaciteit in de vorm van gascentrales nodig zijn.

'Vandaag gaat het over bevoorradingszekerheid, over onafhankelijk worden', aldus van der Straeten vrijdagochtend voor de vergadering. 'Wij nemen een beslissing die dat het beste garandeert en daarvoor liggen alle scenario's op tafel. Vandaag gaat het voor mij over hoe wij onafhankelijk worden en hoe wij structureel onze facturen gaan verlagen. Dat is het doel.'

Gascentrales

Van der Straeten verzet zich wel tegen de levensduurverlenging van extra kerncentrales bovenop de reactoren van Doel 4 en Tihange 3. Er wordt er overlegd 'met een open blik op de kernuitstap, en dat betekent met maximaal twee gigawatt, maximaal twee kernreactoren en niet meer', was ze duidelijk.

Georges-Louis Bouchez, de voorzitter van meerderheidspartij MR, pleitte er donderdag nog voor om minstens te overwegen om nog meer kerncentrales langer open te houden. Hij verzet zich tegen de bouw van nieuwe gascentrales, onder meer omdat die de afhankelijkheid van Rusland zouden vergroten.

