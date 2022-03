Het kernkabinet is het na een lange dag van vergaderen over de kernuitstap eens geraakt over een verlenging van de kernenergie. De kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 blijven tien jaar langer open dan gepland.

De kernuitstap, een van de Groene punten uit het regeerakkoord, is dus niet meer. De kernreactoren Doel 4 en Tihange 3, de jongste van de Belgische kernreactoren, blijven tien jaar langer open dan gepland. Die verlenging komt er als aanvulling op het capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM), het subsidiemechanisme voor vervangcapaciteit in de vorm van onder meer nieuwe gascentrales. Voor de gascentrale van Vilvoorde, die geen vergunning kreeg van Vlaanderen, zijn volgens netbeheerder Elia voldoende alternatieven voorhanden. De combinatie van de verlenging van de kerncentrales en het CRM moet ervoor zorgen dat de energiebevoorrading 'in alle scenario's' gegarandeerd wordt, verzekerde premier Alexander De Croo vrijdagavond op een persconferentie.

De verlenging van de centrales heeft te maken met de gestegen energieprijzen en de onzekerheid rond gas ten gevolge van de oorlog in Oekraïne.

Onderhandelen met Engie

Sowieso gaat het voorlopig om een louter politiek akkoord. In een volgende fase is er wetgevend werk aan de winkel én moet er onderhandeld worden met de Europese Commissie en met Engie, het Franse energiebedrijf dat de kerncentrales in België exploiteert. De Croo gaat ervan uit dat dat lukt. 'In moeilijke tijden moet iedereen uitzonderlijke dingen doen, ik ga ervan uit dat ook Engie dat zal doen.'

Volgens de premier is er de voorbije weken al heel wat contact geweest met het bedrijf, maar was de politieke beslissing van vandaag nodig om in detail te kunnen gaan onderhandelen.

'Na jaren van onzekerheid, verzekeren we de bevoorrading', tweette minister van Energie Tinne Van der Straeten voor het begin van de persconferentie na het kernkabinet. Volgens haar is er een 'onderhandelingsmandaat voor (de) mogelijke verlenging van 2GW nucleair voor 10 jaar als ondersteuning voor hernieuwbare energie'. Verder wordt 'het investeringsmechanisme uitgevoerd zoals gepland'. Zijzelf zal onderhandelingen voeren met Engie.

Eerder vandaag had minister Van der Straeten al gezegd dat zij en de groenen met open blik de onderhandelingen zouden aangaan, en dat het om 'maximaal 2 reactoren' zou gaan die verlengd konden worden.

