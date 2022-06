Rechtse oppositie trekt fel van leer tegen repatriëring IS-vrouwen

N-VA en Vlaams Belang hebben zich donderdag tijdens het vragenuurtje in de Kamer fel verzet tegen de repatriëring van zes Belgische IS-vrouwen en hun zestien kinderen eerder deze week uit Syrië. Premier Alexander De Croo verdedigde de beslissing. ‘We doen dit op basis van feiten en analyse van professionelen, niet op basis van emoties.’

België repatrieerde in de nacht van maandag op dinsdag zes Belgische vrouwen met banden met terreurgroep IS en hun zestien kinderen jonger dan 12 jaar uit een kamp in Syrië. De vrouwen gingen meteen naar de gevangenis, het jeugdparket ontfermt zich over de kinderen. Ons land haalde vorig jaar ook al eens zes moeders en tien kinderen terug uit Syrië.

De rechtse oppositie verzette zich donderdag in de Kamer fel tegen de repatriëring. Vlaams Belang-fractieleidster Barbara Pas vindt dat de vrouwen ter plekke berecht moeten worden. ‘Ze zijn wetens en willens naar daar gegaan, ze moeten de gevolgen dan ook daar maar dragen’, klonk het. Koen Metsu (N-VA) had het over een ‘pure absurditeit’, en een ‘zoveelste mokerslag in het gezicht van alle slachtoffers’ van terreuraanslagen door IS. Beide parlementsleden wezen er ook op dat twee van de zes vrouwen die vorig jaar gerepatrieerd werden, intussen al niet meer in de gevangenis zitten.

Premier Alexander De Croo verdedigde de regeringsbeslissing. ‘We doen dat op basis van feiten en analyse van professionelen, niet op basis van emoties, het ophitsen van mensen en het verspreiden van angst.’ De eerste minister citeerde uit een persbericht van het orgaan voor de dreigingsanalyse OCAD, waarin staat dat de repatriëring de ‘beste garantie biedt’ op de opvolging van de betrokken vrouwen.

De premier wees erop dat ook Nederland en Duitsland mensen uit Syrië repatriëren. Bovendien tracht België mensen die illegaal in het land verblijven en strafbare feiten pleegden zelf terug te sturen naar hun land van herkomst, ‘een beleid waar u trouwens zelf achterstaat’, wierp hij de oppositie voor de voeten. ‘De rechtsstaat werkt in beide richtingen.’

Over de opvolging van de veroordeelde IS-vrouwen benadrukte De Croo dat justitie oordeelt of ze nog een gevaar zijn voor de samenleving en indien niet, ze worden vrijgelaten uit de gevangenis en verder begeleid. ‘Uw redenering is ze hun hele leven lang op te sluiten, wij geven hen de tweede kans om hun kinderen op te voeden en die jongeren een echte kans te geven’, klonk het.