De Raad van State heeft vier vergunningen geschorst die het Waals gewest had afgegeven voor de uitvoer van wapens 'en defensiegerelateerd materieel' naar Saudi-Arabië.

De vergunningen kunnen volgens het arrest onvoldoende motiveren dat het materieel niet gebruikt zal worden voor interne repressie of voor ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht in Jemen.

De vergunningen werden op 19 december 2020 goedgekeurd door Waals minister-president Elio Di Rupo. Het gaat om wapen(tuig) dat geproduceerd werd door FN Herstal.

'Manifest risico'

Het Forum voor Vredesactie, de Ligue des Droits Humains en de Coordination Nationale d'Action pour la Paix et la Démocratie trokken tegen de vergunningen naar de Raad van State. Dat zegt in een arrest dat vrijdag is geveld dat de vergunningen onvoldoende gemotiveerd zijn wat betreft 'het manifeste risico' dat de militaire technologie of de militaire uitrusting gebruikt zullen worden voor interne repressie in Saudi-Arabië of voor het begaan van mensenrechtenschendingen in Jemen.

In dat land woedt al sinds 2015 een oorlog waarbij Saudi-Arabië een van de grote betrokken partijen is. De Raad van State heeft de vier vergunningen dan ook geschorst.

