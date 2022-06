Raad van Europa roept België op om werk te maken van overbevolking in gevangenissen

De Raad van Europa roept België opnieuw op om werk te maken van overbevolking in de gevangenissen. De intergouvernementele organisatie, die onder meer tot doel heeft om de mensenrechten te beschermen, doet dat in een maandag gepubliceerde tussentijdse resolutie.

Ons land scoort niet goed in de cijfers. Uit de statistieken van de Raad van Europa bleek eerder al dat in 2021 in de Belgische gevangenissen meer dan 108 gevangen per 100 beschikbare plaatsen huisden. Dat maakt van ons land een van de slechtste leerlingen van de bevraagde lidstaten van de Raad. Enkel Cyprus, Griekenland, San Marino en Roemenië deden het slechter. Ook wat het aantal zelfdodingen in de gevangenissen betreft, scoort België slecht.

Ons land werd wegens die overbevolking en de daaruit volgende leefomstandigheden in de gevangenis ook al meermaals veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Vrijdag zaten de ministers van de Raad van Europa samen en in een maandag gepubliceerde tussentijdse resolutie, roepen ze ons land naar aanleiding van die veroordelingen opnieuw op om werk te maken van de problematiek.

Meer concreet roept de Raad de Belgische autoriteiten op om zo spoedig mogelijk de in een wet van 2019 voorziene ‘Penitentiaire Raad’ op te richten, die het beleid moet evalueren en moet bijdragen tot de opstelling van een alomvattend plan ter bestrijding van de overbevolking in de gevangenissen.

Voorts herhaalt de Raad zijn oproep aan de autoriteiten om hun inspanningen te richten op het verminderen van het totale aantal gevangenen en van de gronden voor opsluiting, ‘alsook om meer alternatieven voor detentie te bieden en onverwijld bindende maatregelen te overwegen om de gevangenisbevolking te reguleren’.

Het Comité dringt er ook bij de autoriteiten op aan ‘hun inspanningen ter verbetering van de algemene omstandigheden van detentie in België voort te zetten en verzoekt ook om regelmatig op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen’.