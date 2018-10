Zuhal Demir leidt N-VA naar forse winst in Genk, maar CD&V blijft grootste

Met zo goed als alle stemmen geteld (46 van de 49 bureaus) komt de CD&V van burgemeester Wim Dries uit op 38,6 procent van de stemmen, een verlies van 2,4 procent tegenover 2012. Lijsttrekster Zuhal Demir, die voor deze verkiezingen van Antwerpen naar Genk verhuisde, leidt N-VA naar een winst van ruim 9 procent, tot 27,6 procent.

Daarna volgt PROgenk, dat zonder Groen naar de stembusgang trok, met 12 procent. Groen behaalt amper 3,5 procent. Zes jaar geleden waren ze samen nog goed voor 16,8 procent.

Vlaams Belang blijft de vierde partij met 9,3 procent (status quo). De PVDA strandt op 4,9 procent, een verlies van 3,9 procent. De liberale lijst Open Genk telt 3,2 procent.

Coalitie

Wat de zetelverdeling betreft, betekent dit dat de christendemocraten wel hun 18 zetels behouden. Dat zijn er twee te weinig voor de absolute meerderheid die Dries ambieerde. N-VA klimt van 7 naar 12 zetels.

De huidige coalitie van CD&V en ProGenk komt wel aan een meerderheid van 23 (18 + 5) van de 39 zetels. Maar CD&V kan ook in zee gaan met N-VA, samen goed voor 30 van de 39 zetels.

Reacties

Wim Dries kan dus wellicht doorgaan als burgemeester. Hij zei in een reactie al dat hij met beide partijen contact zal opnemen. 'Ik had natuurlijk wel verwacht dat N-VA zou stijgen, maar wij hebben toch vrij goed stand gehouden. Met de huidige zetelverdeling is CD&V incontournable, tenminste als niemand met het Vlaams Belang samenwerkt, en zullen wij ook het initiatief nemen om met twee partijen te gaan praten: Pro Genk en N-VA'

Zuhal Demir reikt alvast de hand naar Wim Dries. 'Dit is een heel sterk signaal van de Genkenaar, dat kan de burgemeester niet naast zich neerleggen.' De N-VA-staatssecretaris laat in het midden of er al contact met de CD&V-kopman is geweest, maar zegt wel dat ze hoopt zo snel mogelijk rond de tafel te kunnen zitten. 'De winnaars zijn hier niet de socialisten, en ook niet de CD&V, maar overduidelijk de N-VA.'

Of Demir voor de sjerp gaat, en in dat geval stopt als staatssecretaris, wilde ze nog niet zeggen. 'Eerst moeten we praten over een bestuursaakoord, dan zien we wel weer verder.'

'Mevrouw Demir heeft in een aantal debatten gezegd dat ze wil dat ik haar volledig programma uitvoer. Er zijn nogal wat verschillen op de wijze waarop we onze samenleving willen organiseren en daar zal dan toch over gesproken moeten worden', klonk het bij Dries. 'Als we samenwerken, moet er altijd een gezamenlijk programma komen en dan zal iedereen toch water bij de wijn moeten doen. Op die manier zullen we de gesprekken aangaan met beide partijen en hopen we snel duidelijkheid te hebben over wie Genk zal besturen de komende zes jaar.'

CD&V-burcht

CD&V (voorheen de CVP) levert in Genk al sinds de Tweede Wereldoorlog de burgemeester. In 2009 volgde huidig burgemeester Wim Dries er Jef Gabriels op.

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2012 haalden de christendemocraten er maar liefst 41 procent, goed dus voor 18 zetels en slechts 2 zetels te weinig voor een absolute meerderheid. Dries zei in Knack dat hij die vandaag ambieerde.

De verhuis van Zuhal Demir van Antwerpen naar Genk maakte de verkiezingen echter behoorlijk onvoorspelbaar. Zes jaar geleden haalden de Vlaams-nationalisten er 18,2 procent van de stemmen en 7 zetels.