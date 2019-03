PS trapt campagne af met gratis (tand)arts en minimumpensioen van 1500 euro

Ook Europa en de strijd tegen de klimaatopwarming krijgen een prominente plaats in de campagne. 'We hebben grote nood aan Europa, maar niet aan een ultraliberaal, onmenselijk Europa zoals dat van vandaag', zei voorzitter Elio Di Rupo. Zijn kandidaten op de Europese lijst willen strijden tegen het 'destructieve liberalisme'. 'Het Europa dat wij willen, is een Europa waar de rechten van de werknemers worden gerespecteerd, en waar men minder belast op arbeid en meer op kapitaal', zei Paul Magnette zondag.

Wat het klimaat betreft, komen de socialisten met dertig maatregelen, allemaal georganiseerd rond het principe dat vooral de grootste vervuilers moeten betalen. Di Rupo deed een oproep aan de bedrijfsleiders die de petitie 'Sign for my future' hebben ondertekend, die politici oproept tot een krachtig klimaatbeleid. De PS-voorzitter wil dat de ondertekenaars 5 procent van hun winst in een fonds voor klimaattransitie storten. 'PS garandeert dat voor elke euro van de privésector een euro van de overheid wordt bijgedragen.'

Di Rupo bevestigde aan zijn aanhang dat de socialisten, klaar zijn om te regeren. 'We staan voor de grootste en de mooiste uitdaging: de vooruitgang naar iedereen in ons land brengen', zei hij.

Op het PS-congres werd ook de Europese lijst goedgekeurd, die wordt getrokken door Paul Magnette, burgemeester van Charleroi. Hij wordt gevolgd door Europarlementslid Marie Arena en voormalig senator Hassan Bousetta. De eerste plaats bij de opvolgers gaat naar Europarlementslid Marc Tarabella. Hij maakt een goede kans om het parlement te halen, omdat Magnette al heeft aangekondigd niet te zullen zetelen.

PS heeft nu drie zetels in het Europees Parlement, maar zou er volgens recente peilingen één kunnen verliezen.