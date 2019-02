Is het ecosocialisme van Di Rupo een kwestie van politiek opportunisme?

'De term ecosocialisme duikt bij de PS eind 2017 voor het eerst op, in de eindteksten van een partijcongres in Luik. Tot dan had de PS, zoals de meeste socialistische partijen in Europa, het ecologische vraagstuk grotendeels links laten liggen,' zegt David Coppi, politiek journalist bij Le Soir, 'terwijl de socialisten op dat gebied eigenlijk een voorsprong hadden. Het concept duurzame groei, dat vandaag nog altijd centraal staat in het ecologische gedachtegoed, werd in 1987 gemunt door de Noorse premier Gro Harlem Brundtland. Het zat met andere woorden in ...