Volgens de liberale premier moet er eerst aan een project worden gewerkt om dan te kijken welke partijen willen instappen. 'N-VA kan beslissen om de echte dringendheden van ons land aan te pakken', zei ze op De Ochtend.

Sophie Wilmès schaart zich zo achter de werkwijze van informateur Paul Magnette (PS). Die wil ook eerst inhoudelijke punten formuleren om dan te kijken welke partijen willen meedoen. Tot nu toe werd er vooral gekeken welke partijen willen samenwerken om dan tot een inhoudelijk vergelijk te komen.

'Tot nu toe hebben we meer gehoord over wie met wie al dan niet wil regeren, maar wij willen aan een positief project werken en dan kunnen we zien wie wil instappen', zei Wilmès op Radio 1. De premier, die vandaag haar eerste ministerraad voorzit, vindt dat elke partij water bij de wijn moet doen - ook de N-VA. 'Iedereen zal een compromis moeten maken. We zijn absoluut geen fan van het confederalisme. Het is niet positief en niet dringend voor het land. '

Er valt dan ook niet over te praten, zei ze. Waarover dan wel? Wilmès stipt onder meer koopkracht, justitie en klimaat aan.

Ondanks de weigering om over het confederalisme te spreken, wil Wilmès niet gezegd hebben dat de N-VA geweerd zal worden. 'De N-VA kan ook beslissen om de echte dringendheden van ons land aan te pakken', klinkt het.