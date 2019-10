Sinds zondag is Sophie Wilmès (MR) de eerste vrouwelijke eerste minister van het land. De reacties op haar benoeming zijn gemengd.

Vanuit Israël kreeg Sophie Wilmès warme felicitaties als 'eerste Joodse premier' van het land: haar moeder is een Asjkenazische Joodse. In eigen land werd haar benoeming koel en sceptisch ontvangen. Zelfs voor feministen heeft de promotie van de 44-jarige minister van Begroting iets paradoxaals. Het zou een reden tot vreugde kunnen zijn: een paar maanden nadat Liesbeth Homans (N-VA) de eerste vrouwelijke minister-president van Vlaanderen is geworden, neemt Wilmès de leiding van de Belgische regering over. Alleen was bij Homans vanaf dag één duidelijk dat het om een tijdelijke troostprijs ging: als 'minister-president' werd ze niet opgevist in de nieuwe Vlaamse regering. Ook Sophie Wilmès mag een al lang uitgebluste federale regering leiden tot ooit een andere, 'echte' premier overneemt. Alsof vrouwen pas een regering mogen leiden als die er niet meer toe doet en hun functie beperkt is in de tijd.

