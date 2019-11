Child Focus lanceert ter gelegenheid de Europese Dag van de Bescherming van Kinderen tegen Seksueel Misbruik een nieuwe opvallende campagne tegen kinderporno.

Door bestaande beelden die via het meldpunt binnenkwamen expliciet te laten naspelen door volwassenen, wil het centrum een schokeffect creëren om iedereen - beleidsmakers en publiek - wakker te schudden en misvattingen op dit vlak uit de wereld te helpen. Dat maakte Child Focus zondagavond bekend.

Dag tegen Seksueel Kindermisbruik - Child Focus trekt aan de alarmbel. Met seksuologe & psychologe @goedeleliekens tonen we een confronterende film om de grootste misvatting op vlak van porno te bannen. Ontdek de video op https://t.co/2J6r8e71Qs (opgelet: expliciete beelden, 18+) — Child Focus België (@ChildFocusNL) November 17, 2019

'Kinderporno is geen porno. Elke foto of video is het bewijs van vreselijk seksueel misbruik waarbij kinderen van vlees en bloed betrokken zijn. Achter elk beeld schuilt een misbruikt kind, een slachtoffer dat er nooit meer in slaagt om deze gebeurtenis te vergeten en het misbruik voor het leven meesleurt, zeker omdat er beelden van bestaan die blijven circuleren. Iedereen moet zich bewust zijn van deze vorm van misbruik en uitbuiting die dagelijks plaatsvindt in onze maatschappij. Bovendien worden deze beelden wereldwijd massaal gedeeld', stelt Child Focus.

Met deze harde campagne wil de organisatie iedereen wakker schudden en aansporen om het beeldmateriaal waar ze op botsen niet weg te klikken maar te melden op de website stopchildporno.be. Dat kan ook anoniem gebeuren, luidt het. In 2018 ontving Child Focus 1.728 meldingen (+136 pct tegenover 2017) waarvan 530 daadwerkelijk als beelden van seksueel misbruik van kinderen werden gekwalificeerd. Daarnaast ontving de Belgische federale politie 18.000 meldingen van de tech industrie (Facebook, Google, enz.), waarvan 42 pct als misbruik konden worden aanzien.

'Deze cijfers zijn maar het topje van de ijsberg en stijgen exponentieel. Onnoemelijk veel beelden worden niet gemeld en staan nog steeds online. Wereldwijd schat men dat elke dag meer dan 19 miljoen beelden van seksueel kindermisbruik online worden uitgewisseld.' De campagne wil de beleidsmakers aanzetten om van de strijd tegen de seksuele uitbuiting van kinderen een topprioriteit te maken en als zodanig in het regeerakkoord op te nemen. 'Produceren, bezitten, verspreiden en bekijken van dergelijke beelden is strafbaar. Het is hoog tijd om de strijd tegen dit onrecht ten volle aan te gaan', aldus Child Focus.

Trots dat ik eindelijk een preview mag delen van mijn allereerste pornofilm: CHALET. Bekijk ‘m nu op https://t.co/85Mfnw9y9N #chaletfilm pic.twitter.com/EQsDinZrXg — Goedele Liekens (@goedeleliekens) November 17, 2019

Seksuologe Goedele Liekens was nauw betrokken bij de campagne, geeft Child Focus mee. De aankondiging dat ze een pornofilm ('Chalet') had geregisseerd, past als teaser tegen die achtergrond. De politica is 15 jaar Goodwill ambassadrice bij de Verenigde Naties en wil opkomen voor deze problematiek.