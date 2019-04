Minderjarige vreemdelingen blijven verdwijnen: 'Jammer genoeg zijn het "maar" migrantenkinderen'

Nooit verdwenen er meer niet-begeleide minderjarige vreemdelingen uit de Belgische opvang dan in 2018. De Taskforce Verdwijningen, die was opgericht om het probleem aan te pakken, strandde zonder resultaat. Dat blijkt uit een onderzoek van Knack in het kader van het Europese samenwerkingsverband Lost in Europe.

Kinderen in het asielcentrum van Sint-Niklaas. © belga