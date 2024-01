Zuhal Demir: ‘We moeten vermijden dat er nog gebouwd wordt in overstromingsgebied’

Zes maanden voor de verkiezingen maakt Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) de balans op in een interview met De Zondag.

Uw ambitie om 4.000 hectare extra bos te creëren, haalt u niet. Was dat te ambitieus?

“Neen. We hebben wel onderschat hoeveel tegenstand er was en hoeveel regelgeving we moesten aanpassen. We gaan richting 2.000 hectare en dat is inderdaad te weinig. Maar het langetermijndoel van 10.000 hectare tegen 2030 blijft overeind. Dat is nodig, want Vlaanderen heeft de minste bossen van heel Europa.”

Als u echt de klimaatfocus wil verleggen van strenge klimaatwetten naar adaptatie, zal u toch veel meer natuur moeten creëren?

“Meer ruimte maken voor water: dat is dé uitdaging. Vandaar onze Blue Deal: dat is misschien wel waar ik het meest fier op ben. Dat gaat over een half miljard die we investeren in natte natuur. Rivieren weer laten meanderen, bufferzones aanleggen: we zijn daar volle bak mee bezig. Ook dat werd vroeger verwaarloosd.”

In de vallei van de Vesder moeten tientallen woningen verdwijnen om de rivier meer ruimte te geven. Wordt dat ook hier onvermijdelijk?

“(aarzelend) Het zal een combinatie van maatregelen vragen. Soms zijn eigenaars ook blij als we een voorstel doen om hun woning te kopen. (benadrukt) Maar we moeten in de eerste plaats vermijden dat er nog gebouwd wordt in overstromingsgebied. (fel) Weet je wat moet stoppen? Het toelaten van uitzonderingen op de regels. Het baronnengedrag, zeg maar. Er zijn hier in Vlaanderen 200.000 woningen gebouwd in watergevoelig gebied. Dat is de mensen in de miserie duwen. Kijk naar de Westhoek: dat had vermeden kunnen worden, hè.”

U wijst naar de lokale besturen?

“Naar zij die die vergunningen uitreiken. Dat zijn lokale besturen en provinciebesturen. Het zijn er te veel. En het gebeurt nog altijd, hoor. Ik kan daar zo kwaad van worden. Vandaar dat we altijd in beroep gaan en dat zullen blijven doen. Het is tijd dat de politiek, op élk niveau, het algemeen belang vooropzet. Daarom hamer ik ook op die adaptatie. Ja, we moeten de uitstoot verminderen, maar we moeten ons ook aanpassen aan de klimaatverandering. Dat deden we vroeger niet.”