Vooruit: ‘Lerarentekort is grootste oorzaak dalend onderwijsniveau’

Door zelf een middag voor de klas te gaan staan, klagen Vooruit-voorzitter Conner Rousseau en zijn partijgenote en Vlaams parlementslid Hannelore Goeman vrijdag het lerarentekort aan

Rousseau en Goeman geven deze middag les in het zesde jaar toerisme van het Imelda-instituut in Brussel. Daarmee willen ze de school symbolisch uit de nood helpen, want een echte leerkracht is nog niet gevonden. ‘Het lerarentekort is een fundamentele bedreiging voor de kwaliteit van ons onderwijs. Hoe kan je sterk onderwijs bieden als er niemand is om voor de klas te staan?’, zegt Goeman. ‘Dat het probleem van het lerarentekort alleen maar groter wordt, vormt een fundamentele bedreiging voor de kwaliteit van ons onderwijs.’

Vlaanderen heeft een kenniseconomie, zegt Rousseau. ‘Wij hebben geen gas, olie of diamanten in onze grond. Onze handen en ons hoofd zijn onze belangrijkste grondstof. En toch daalt het niveau van het onderwijs jaar na jaar. De grootste oorzaak is het lerarentekort, maar ook de kennis van het Nederlands.’

Volgens de Vooruit-voorzitter heeft een op de vijf vijftienjarigen moeite om behoorlijk Nederlands te spreken. ‘Terwijl taal net dé motor is voor integratie, voor je slaagkansen in het onderwijs en voor een goedbetaalde job. Onze oproep vandaag: investeer in ons onderwijs, investeer in de kennis van onze taal, investeer in onze kinderen. Zodat élk kind kan starten met gelijke kansen.’