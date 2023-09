Vlaamse regering maakt waarborg van 250 miljoen vrij voor Ineos

Please write your introduction text here

De Vlaamse regering heeft vrijdag beslist om 250 miljoen euro van de waarborg voor Project One van chemiebedrijf Ineos vrij te maken. Dat bevestigt het kabinet van minister van Economie Jo Brouns.

Het bedrijf kreeg eerder van Vlaanderen een waarborg van in totaal 500 miljoen euro toegezegd voor de bouw van een nieuwe ethaankraker in de Antwerpse haven. Daarvan werd al 75 miljoen geactiveerd. Vlaanderen maakt nu 250 miljoen euro van het totaalbedrag vrij om een overbruggingskrediet van 400 miljoen van Ineos bij de banken te waarborgen. Dat krediet heeft het bedrijf nodig omdat de bouw van het project stil ligt, sinds de Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning heeft vernietigd. De kredietdeal van Ineos met de banken zou evenwel nog niet volledig rond zijn.