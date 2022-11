Vlaams sportminister Ben Weyts: ‘Belgisch bid voor WK vrouwenvoetbal en Qatar staan los van elkaar’

To go or not to go: that’s the question. Vlaams minister van Sport Ben Weyts gaat níet naar het WK voetbal in Qatar. Zijn motivatie? De corrupte toewijzing en de mensenrechtenschendingen in het gastland. Dat de federale regering wél gaat, maakt de N-VA-er kwaad in De Zondag.

Het WK voetbal in Qatar, dat vandaag van start gaat, lijkt weinig enthousiasme op te wekken onder de fans. Er is nog geen bal getrapt of grote schermen worden alweer afgebroken. ‘Ik ben nochtans een voetbalfan, maar ik deel het gebrek aan enthousiasme’, zegt Vlaams minister Ben Weyts, bevoegd voor sport. ‘Het is een WK in mineur aan het worden. Dat heeft grotendeels te maken met het gastland, de mensenrechtenschendingen daar en de corruptie bij de toewijzing.’

Ik zou niet een hele organisatie over dezelfde kam scheren voor de wanpraktijken van enkele personen

Maar het heeft ook sportieve redenen volgens de Vlaamse sportminister. ‘De timing is uitermate slecht, zo middenin het normale voetbalseizoen. En drie: een WK is doorgaans een sfeervol buitenfeest. Ook dat element valt weg’, stelt Weyts.

Weyts steunde vorig jaar wel erg uitgesproken de Red Flames, de Belgische vrouwenploeg, tijdens het EK in Engeland. ‘Als je vindt dat de toewijzing aan Qatar fout was, dan moet je daar wegblijven. Wie toch een officiële vertegenwoordiger stuurt, legitimeert de organisatie. Het is het ene of het andere. Je kan niet zeggen dat de toewijzing fout was en vervolgens een minister sturen.’

Hij verwijst naar de federale regering die Hadja Lahbib (MR) stuurt, de minister van Buitenlandse Zaken. ‘En als de Rode Duivels de halve finale halen, dan wordt de premier of de koning gestuurd. Komaan, zeg. Wat een onzin. De mensen mogen toch enige consequentie verwachten van een regering’, vindt de N-VA’er. ‘Als je ethische bezwaren hebt, dan blijf je daar weg. Of verdwijnen die bezwaren bij een halve finale?’

Als je ethische bezwaren hebt, dan blijf je weg uit Qatar. Of verdwijnen die bezwaren bij een halve finale?

Mag FIFA een gewetenloze en corrupte organisatie genoemd worden, vraagt De Zondag zich af. ‘Er zijn onmiskenbaar serieuze aanwijzingen van corruptie bij de toewijzing aan Qatar’, laat Weyts noteren. ‘Dat is ontoelaatbaar. Maar ik zou niet een hele organisatie over dezelfde kam scheren voor de wanpraktijken van enkele personen. Dat was trouwens meer dan tien jaar geleden. De vraag is ook of de FIFA nog dezelfde organisatie is als toen.’

De krant vraagt zich of Weyts niet te braaf reageert omdat hij FIFA nodig heeft om het WK vrouwenvoetbal naar België te halen. De minister vindt dat die zaken losstaan van elkaar. Maar Weyts heeft FIFA wel nodig? ‘Ja, want je moet een bid indienen. Dat is nu eenmaal de voorwaarde. We doen dat trouwens samen met Duitsland en Nederland. Maar dat staat helemaal los van Qatar’, vindt de minister.

Waarom wil hij het WK voor vrouwen perse naar België halen, vraagt De Zondag. ‘(enthousiast) Ik vind het belangrijk om grote evenementen naar Vlaanderen te halen. Het WK wielrennen bijvoorbeeld (2021). Ik heb die onderhandelingen zélf gevoerd, om het belang aan te tonen. We waren op de duur tot een gat in de nacht aan het discussiëren, zelfs over praktische details zoals hotels. Dat heeft indruk gemaakt op de UCI (Internationale Wielerunie, nvdr.). Als ze zien dat de regering mee aan tafel zit, dan weten ze dat het serieus is.’