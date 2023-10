Van Quickenborne is opnieuw burgemeester van Kortrijk

Vincent Van Quickenborne (Open VLD) is weer burgemeester van Kortrijk. Dat heeft hij maandagochtend zelf aangekondigd tijdens een persconferentie in het historische stadhuis van Kortrijk, na zijn ontslag als minister van Justitie en Noordzee.

Van Quickenborne nam vrijdagavond ontslag als federaal minister van Justitie na fouten in het dossier rond de terroristische aanslag van maandag in Brussel. Hij had drie jaar geleden zijn burgemeesterssjerp in Kortrijk overgedragen aan partijgenoot Ruth Vandenberghe na jarenlang zelf burgemeester te zijn geweest. Zij moet haar plaats nu weer afstaan aan Van Quickenborne. ‘Ik zal daar niet over liegen. Ik was teleurgesteld, maar we hebben intussen een goed gesprek gehad’, zei Vandenberghe maandag na de aankondiging.