Tom Van Grieken herverkozen als voorzitter van Vlaams Belang

Tom Van Grieken is zondagmiddag in Antwerpen herverkozen als voorzitter van het Vlaams Belang. 97,7 procent van de aanwezige leden zette het licht op groen voor een nieuw mandaat van vier jaar. Er waren geen tegenkandidaten.

Tom Van Grieken werd in 2014 verkozen als voorzitter van het Vlaams Belang met 93 procent van de stemmen. Hij moest de partij er toen terug bovenop helpen na de zware verkiezingsnederlaag eerder dat jaar. In 2019 werd hij, andermaal zonder tegenkandidaat, herverkozen met 97,4 procent.

In zijn slottoespraak dankte Van Grieken zondag de leden voor het vertrouwen. “Ik zal de komende vier jaar de boodschap met hetzelfde vuur verdedigen”, zei hij. “Laat het maar duidelijk zijn, voor vriend en vijand: het Vlaams Belang komt eraan! Niets gaat ons tegenhouden.”

“Onze partij heeft de wind in de zeilen. We moeten nu stevig koers houden en alles uit die gunstige wind halen. We staan voor een historisch momentum. Iedereen die een Vlaams-nationale reflex heeft, moet zich daarom bezinnen”, richtte hij zich in zijn toespraak tot de andere Vlaamse partijen.

Van Grieken benadrukte dat het Vlaams Belang zijn verantwoordelijkheid wil nemen “als de kiezers van ons de grootste partij maken”. “Ik roep daarom alle Vlaamse partijvoorzitters vandaag op om na de verkiezingen van 9 juni eerst te onderhandelen over een Vlaamse regering en dan pas federaal aan tafel te gaan zitten.”

Van Grieken wil eerst Vlaamse regering vormen, dan pas federaal onderhandelen

Na de parlementsverkiezingen van 2024 moet eerst een Vlaamse regering gevormd worden. Pas daarna kunnen federale onderhandelingen aangevat worden. Dat stelt Tom Van Grieken zondag in De Zevende Dag (VRT 1). De Vlaams Belangvoorzitter wordt zondagmiddag in Antwerpen op een voorzitterscongres herverkozen.

Vlaams Belang maakt volgens de peilingen kans om de grootste partij van Vlaanderen te worden. In dat geval is de partij aan zet voor de vorming van een Vlaamse regering. Van Grieken wil in dat geval alle partijen uitnodigen. “Uiteraard is de overloop met de N-VA groter dan met de andere partijen”, erkende hij. Maar hij ziet ook overeenkomsten met de CD&V, op sociaaleconomisch en ethisch vlak.

Tom Van Grieken wil alle partijen minstens één keer uitnodigen, zei hij nog. Van Grieken wil niet zoals PVV-leider Geert Wilders vooraf aankondigen dat hij water bij de wijn wil doen en een aantal punten van zijn programma wil laten vallen. “Dat zal ik aan de onderhandelingstafel doen”, grijnsde de Vlaams Belangvoorzitter, die zich wel afvroeg waar hij zou moeten inbinden: “Dat mensen die naar hier komen, zich moeten aanpassen? Dat de criminaliteit hard moet aangepakt worden? Dat het Vlaams geld eerst naar Vlaamse mensen moet gaan?”

Federaal meebesturen vindt Van Grieken niet erg nuttig. Er kan wel gepraat worden, maar in het verleden zijn er nog Vlaamse politici met een Vlaams en conservatief programma geweest, die dat federaal niet hebben kunnen doordrukken. “Misschien is het tijd voor een dialoog van gemeenschap tot gemeenschap”, aldus Van Grieken.

Voor hem moet het stoppen dat de Franstaligen neerkijken op de Vlaamse eisen. Als er een Vlaamse regering gevormd wordt, moeten er stappen gezet worden in de splitsing van het land met eerst een souvereiniteitsverklaring in het Vlaams Parlement. Dan volgen vijf jaar van onderhandelingen over de splitsing die moeten uitmonden in een splitsingsverdrag, waarna er een onafhankelijkheidsverklaring volgt.