Steven Creyelman: ‘Activiteiten van mijn broer zijn landverraad’

Kamerlid Steven Creyelman (Vlaams Belang) distantieert zich in forse bewoordingen van zijn broer, van wie vorige week bekend raakte dat hij zich drie jaar lang voor de kar van Peking heeft laten spannen. Hij heeft er alle vertrouwen in dat het onderzoek dat in de Kamer tegen hem werd gevraagd, hem volledig zal vrijpleiten.

Frank Creyelman, ex-parlementslid en -Senator voor Vlaams Belang, liet zich volgens de Financial Times, Le Monde en Der Spiegel drie jaar lang omkopen door Chinese spionnen om het beleid te beïnvloeden in het voordeel van Peking. De Conferentie van voorzitters van de Kamer vraagt de Staatsveiligheid om een “dringende analyse” van de mogelijke rol van zijn broer en Kamerlid Steven Creyelman.

“Het nieuws dat afgelopen vrijdag aan het licht kwam, was voor mij net zoveel nieuws als voor de rest van Vlaanderen. Ik distantieer me ondubbelzinnig van de activiteiten van mijn broer en ben er zwaar door gedegouteerd”, reageert het Kamerlid dinsdag. “Laat één ding duidelijk zijn: noch ik, noch de partij zijn op welke manier dan ook betrokken bij deze historie. De activiteiten van mijn broer zijn niets minder dan landverraad en horen op geen enkele manier thuis in een nationalistische partij zoals de onze.”

Steven Creyelman heeft er “alle vertrouwen” in dat het onderzoek hem volledig zal vrijpleiten en zal er zich op geen enkele manier tegen verzetten. “Daaruit kan en zal immers blijken dat de schandelijke acties van mijn broer enkel tot zijn figuur beperkt blijven.”

De ogen werden ook naar hem gericht omwille van zijn parlementaire vraag over ‘politiek geïnspireerd geweld tegen de Chinese overheid’ vanuit Hongkong. Een maand voordien had zijn broer Frank volgens Le Monde zijn Chinees contact laten weten dat er een tussenkomst over die kwestie op til was.

Steven Creyelman schermt daarentegen met stellingnames van Vlaams Belang in de Kamer én resoluties die hijzelf mee ondertekende met betrekking tot China.

Van Grieken verdedigt Kamerlid Creyelman opnieuw

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken heeft “geen reden om te geloven” dat VB-Kamerlid Steven Creyelman “rechtstreeks gebruikt zou zijn door China”. Dat heeft hij dinsdagavond gezegd in Terzake.

De conferentie van voorzitters van de Kamer besliste dinsdag om Staatsveiligheid om een dringend advies over Creyelman te vragen. De reden: de oudere broer van het Kamerlid, ex-parlementslid en intussen ook ex-Vlaams Belanger Frank Creyelman, is vorige week in opspraak gekomen nadat onderzoeksjournalisten ontdekten dat hij jarenlang werkte als informant voor een Chinese spion. Le Monde vermeldt daarbij ook de naam van Steven Creyelman.

De Franse krant haalt een parlementaire vraag aan waarin hij informeert naar ‘politiek geïnspireerd geweld tegen de Chinese overheid’ van asielzoekers uit Hongkong. Een maand voordien had Frank Creyelman volgens de krant zijn Chinees contact laten weten dat er een tussenkomst over die kwestie op til was.

Onder meer meerderheidspartijen Groen en Open VLD willen dat het Vlaams Belang-Kamerlid tijdelijk een stap opzijzet, vooral omdat hij vanuit zijn positie als voorzitter van de commissie Legeraankopen toegang zou hebben tot gevoelige militaire informatie.

Maar Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken blijft achter zijn parlementslid staan. Zo heeft hij “een resolutie ingediend om het geweld van China te veroordelen en initiatieven genomen om Taiwan te erkennen als staat”, zei Van Grieken in Terzake.

De vraag over Hongkong is een vraag over vluchtelingen, zei hij, “en het is nu niet het einde van de wereld dat een Vlaams Belanger een vraag stelt over vluchtelingen en migranten.”

De voorzitter “vermoed niet” dat er een link gezocht moet worden met de zaak rond zijn broer. “Steven zegt van niet”, aldus Van Grieken, “en ik heb geen reden om te geloven dat hij rechtstreeks gebruikt is door China, dat is absoluut niet het geval. Laat Staatsveiligheid maar onderzoeken, wij staan recht in onze schoenen.”