Waarom Steven Creyelman (Vlaams Belang) aanblijft als voorzitter Commissie Legeraankopen

Met een ‘dringende analyse’ door de Staatsveiligheid willen de fractievoorzitters van alle partijen in de Kamer achterhalen welke mogelijke rol Steven Creyelman (Vlaams Belang) heeft gespeeld in de zaak rond zijn broer Frank, die jarenlang als informant voor China optrad. ‘Zelf kunnen we niet beslissen dat hij zich terugtrekt als voorzitter van de Commissie Legeraankopen.’

‘We hebben niets te verbergen’, klinkt het bij het Vlaams Belang. En dus steunt ook de uiterst rechtse partij de ‘dringende analyse’ door de Staatsveiligheid van Kamerlid Steven Creyelman. De maatregel werd dinsdagmiddag genomen door alle fractieleiders van de Kamer.

De analyse is een gevolg van de handel en wandel van diens broer, Frank Creyelman. Volgens Financial Times, Le Monde en Der Spiegel liet die zich drie jaar lang omkopen door Chinese spionnen om het beleid te beïnvloeden in het voordeel van Peking.

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken zette Frank Creyelman vorige week uit de partij. Op VTM Nieuws verdedigde hij Steven. ‘Frank heeft zelf gezegd (in de berichten met zijn Chinese contactpersoon, nvdr) dat zijn pogingen (om zijn broer te beïnvloeden, nvdr) niet succesvol waren. Er is geen enkele indicatie dat er iets fouts gebeurd is.’

Geen stap opzij

Broer Steven Creyelman is voorzitter van de Commissie Legeraankopen en -verkopen. Aangezien die uiterst gevoelige informatie behandelt, vroegen meerderheidspartijen Vooruit en Groen dat hij – al dan niet tijdelijk – een stap opzij zou zetten. Maar dat weigert Creyelman. ‘Aftreden zou gelijkstaan aan een schuldbekentenis’, klinkt het op Vlaams Belang-hoofdkwartier.

Het Vlaams Belang wijst erop dat Creyelman medeondertekenaar was van een voorstel tot resolutie om Taiwan als volwaardige natie te erkennen, iets wat China allerminst zint. Dito voor een voorstel van resolutie met een veroordeling van het overheidsgeweld en de mensenrechtenschendingen in Hongkong.

Daarmee is de kous voorlopig af. ‘Zelf kunnen we niet beslissen dat hij zich terugtrekt als voorzitter van de Commissie Legeraankopen’, zegt fractieleider Joris Vandenbroucke (Vooruit) aan Knack.

Traditionele Chinese medicijnen

De activiteiten van Creyelman in de Commissie Legeraankopen zijn niet publiekelijk raadpleegbaar. De vergadering vindt achter gesloten deuren plaats. Commissieleden mogen dan ook niet uit de biecht klappen. Maar uit de karige informatie die doorsijpelt, blijkt dat de parlementsleden geen probleem hebben met hoe Creyelman zich van zijn taak heeft gekweten.

Wel raadpleegbaar zijn de schriftelijke vragen die de Vlaams Belanger sinds zijn komst in 2019 tot de Vivaldi-ministers richtte. Sinds het begin van de regeerperiode stelde Creyelman 340 schriftelijke vragen. Als vast lid van de Commissies Landsverdediging, Legeraankopen- en verkopen en Gezondheid gaan de vragen voornamelijk over die thema’s. Met name tijdens de coronaperiode stelde Creyelman veel vragen over zelftests, vaccins en het Covid Safe Ticket, waar zijn partij tegen was.

Terwijl zijn broer Frank vanuit China de vraag kreeg om ‘het virus niet te politiseren’, stelde Steven Creyelman geen kritische vragen over dat aspect. In april 2020, kort na het uitbreken van de pandemie, vroeg hij minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) wel of ze ‘bereid is om traditionele Chinese medicijnen toe te laten ter preventie en ter behandeling’ van corona.

Creyelmans grootste interesse gaat echter uit naar de cyberveiligheid in coronatijden. Ongeveer 10 procent van zijn schriftelijke vragen gaat daarover.

Behalve over covid-19 stelt Creyelman ook schriftelijke vragen over zelfstandigen in de zorg, het aantal tandartsen en de screening van borstkanker.

Op het vlak van defensie vraagt Creyelman naar de treinregeling van militairen, dodelijke slachtoffers bij buitenlandse missies en de levering van gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne.

Vluchtelingen uit Hongkong

De parlementaire vragen die het meest in het oog springen, zijn die over vluchtelingen uit Hongkong. Hij dient ze op verschillende momenten in, het laatst in januari 2023. ‘In Duitsland worden deze vluchtelingen, die grotendeels tot de – in Hongkong straatprotesten organiserende en pamfletten uitdelende – democratiebeweging behoren goed ontvangen’, aldus Creyelman. ‘Uit mediaberichten blijkt echter dat er zich onder de vluchtelingen ook leden bevinden van de organisatie Hong Kong Indigenous. Deze organisatie roept op tot en pleegt politiek geïnspireerd geweld gericht tegen de Chinese overheid.’

Uit eerdere berichtgeving blijkt dat de vraagstelling vrijwel identiek is aan die van een parlementslid van de Duitse extreemrechtse partij AFD.

Begin 2020 stelt Creyelman nog twee vragen over het bestaan van ‘politieke dossiers’ bij de militaire inlichtingendienst ADIV en de Staatsveiligheid. ‘In hoeveel gevallen ging het over personen die dat mandaat uitoefenden voor respectievelijk Vlaams Belang, N-VA of PVDA/PTB?’ luidt de vraag. In het geval van de ADIV was het antwoord nul, wat betreft de Staatsveiligheid was het antwoord onduidelijk.

Het is diezelfde Staatsveiligheid die nu een analyse moet opmaken van de politicus Steven Creyelman.