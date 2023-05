Peiling: PVDA ietsje groter dan Open VLD en CD&V, Vooruit blijft stijgen

PVDA en Vlaams Belang winnen in een nieuwe peiling van De Standaard en de VRT opnieuw terrein. Ook de socialisten van Vooruit staan op winst. CD&V en Open VLD halen de drempel van 10 procent niet, Groen zakt nog verder weg.

De verschillen zijn klein en vallen binnen de foutenmarge, maar in ‘De Stemming 2023’, de jongste peiling van De Standaard en VRT, zijn zowel de liberalen als de christendemocraten nu virtueel kleiner dan de extreemlinkse PVDA. Die laatste groeit licht en peilt nu op 9,5 procent, tegenover 9,1 procent in dezelfde peiling vorig jaar. CD&V (9,2 procent) en Open VLD (9,3 procent) halen de symbolische drempel van 10 procent niet, al peilden de christendemocraten vorig jaar nog lager (8,7 procent). Groen, dat vorig jaar nog 9,4 procent van de virtuele kiezers kon overtuigen, zakt verder weg tot 7,9 procent.

Ook extreemrechts doet het goed. Het Vlaams Belang haalt virtueel 24,6 procent van de kiezers binnen, tegenover 22,9 procent in de peiling vorig jaar, en zou daarmee afgetekend de grootste partij in Vlaanderen zijn. Vooruit doet er bijna anderhalve procentpunt bij en strandt nu op net geen 17 procent in de peilingen, een grote sprong in vergelijking met het verkiezingsresultaat van 2019 (10,1 procent).

De N-VA strandt op 21 procent, 1,4 procentpunt onder het resultaat van 2022.

De Vlaams-nationalistische partijvoorzitter Bart De Wever is wel de populairste politicus van Vlaanderen, al beantwoordden de 2000 deelnemers aan het onderzoek de vraag door welke politicus ze zich het best vertegenwoordigd voelen het vaakst met ‘niemand’ (31 procent). De Wever volgt als eerste ‘iemand’ met 12,5 procent. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau is tweede met 10,4 procent. Hij steekt premier Alexander De Croo voorbij (7,4 procent). Vlaams Belang-kopman Tom Van Grieken staat op plaats 4 met 7,1 procent.

Andere politici volgen op grote afstand. PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw en CD&V-minister Hilde Crevits moeten het op plaatsen 5 en 6 met respectievelijk 3,7 en 2,5 procent stellen. Het eerste groene kopstuk is federaal vicepremier Petra De Sutter op plaats 10, met net 1 procent.