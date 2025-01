Open VLD-voorzitter Eva De Bleeker: ‘We laten de tijd van het eeuwige compromis achter ons’

In haar nieuwjaarstoespraak riep Open VLD-voorzitster Eva De Bleeker de liberale achterban maandag op om “een duidelijke streep te trekken onder het verleden”. De liberalen plannen een stichtingscongres in september en beloven heldere oppositie tegen de Vlaamse en federale regeringen. “De tijd van het eeuwige compromis, die laten we achter ons.”

“2024 was voor ons geen makkelijk jaar”, stak Eva De Bleeker maandagavond van wal in de Brusselse concertzaal La Madeleine, waar de Vlaamse liberalen verzamelen bliezen voor de nieuwjaarsreceptie. Op 9 juni zakte de partij van premier Alexander De Croo onder de 10 procent, waarop voorzitter Tom Ongena en het volledige partijbestuur ontslag namen.

Voormalig staatssecretaris van Begroting De Bleeker nam het roer over. De gemeenteraadsverkiezingen in oktober leverden een “goed resultaat” op, benadrukte ze in haar speech. “Maar ook nationaal staan we niet stil”. De Bleeker werkt aan een grondige vernieuwingsoperatie.

Daaruit trok ze al enkele conclusies, lichtte ze toe. “De kracht van onze liberale principes staat voor niemand ter discussie. Onze kernwaarde – strijden voor vrijheid en voor vrije mensen – staat als een huis”.

Dat linkte de Open VLD-voorzitster in haar speech aan twee liberale evergreens: de belastingen moeten veel lager, en er moet meer ruimte zijn om te ondernemen. “De combinatie van zware lasten en bergen aan regels hangt als een molensteen om onze economie”, zei ze. Die streefdoelen zullen de Vlaamse liberalen de komende jaren met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vanuit de oppositie moeten proberen waarmaken, al is er federaal voorlopig na 7 maanden nog geen nieuwe regering in zicht. “Met elke maand onderhandelen is het ambitieniveau gedaald. Tot ver onder wat ons land nodig heeft”, zei De Bleeker daarover.

De voorzitster richtte haar pijlen expliciet op Vooruit-voorzitter Conner Rousseau, die de “aanvankelijk veelbelovende” sociaal-economische supernota van formateur Bart De Wever heeft uitgehold “tot een linkse belastingbrief”, en van wie “ze zich zorgen maakt als hij beweert dat hij aan de onderhandelingstafel zit om de ‘gewone mens’ te beschermen”. “De gewone mens, beste vrienden, dat is voor mij iemand die hard werkt, om goed te kunnen leven”, en “het zijn net die ‘gewone mensen’, de schouders van onze samenleving, die Conner Rousseau nog extra wil gaan belasten. Terwijl de Vlaamse grondstroom blauwer kleurt dan ooit.”

De Bleeker haalde ook uit naar de nieuwe Vlaamse regering, waar de liberalen zijn ingeruild voor Vooruit. “Een regering van N-VA en socialisten die méér uitgeeft dan kan én de belastingen verhoogt voor iedereen die werkt, spaart en onderneemt”, vindt ze. “En die, zelfs met nieuwe belastingen, haar begroting volledig laat ontsporen.”

De voorzitster beloofde de achterban de komende jaren helder oppositie te voeren. “De tijd van het eeuwige compromis, die laten we achter ons. De tijd voor een principiële, beginselvaste liberale partij, is aangebroken. Tijd voor liberalen die op hun strepen staan, die vasthouden aan hun principes en de wil van de burgers consequent verdedigen.”

Hoe die principiële beginselvaste liberale partij er concreet uit moet zien, moet duidelijk worden op een stichtingscongres, dat van 12 tot en met 14 september plaatsvindt en moet uitmonden in een “nieuwe liberale partij”. “Hier staat een hoopvolle voorzitter”, besloot De Bleeker. “De toekomst is liberaal.”

De Bleeker: ‘Kans is reëel dat De Croo parlementslid blijft’

Volgens Open VLD-voorzitster Eva De Bleeker is de kans “reëel” dat aftredend premier Alexander De Croo na het premierschap parlementslid blijft, “aangezien hij verkozen is”. Dat zei ze maandagavond in de marge van de nieuwjaarsreceptie van de liberalen.

Alexander De Croo raakte op 9 juni herverkozen in het parlement vanop de Oost-Vlaamse Kamerlijst. Nu is hij nog premier, maar eens de nieuwe federale regering aantreedt, vervelt hij dus tot Kamerlid. Alleen is nog altijd niet duidelijk of de aftredende premier ook echt van plan is om in de Kamer te blijven zetelen. Hij kan er ook voor kiezen om zich volledig te focussen op het burgemeesterschap van Brakel en zijn zitje aan de eerste opvolger in Oost-Vlaanderen laten.

Meteen zou er dan ook een nieuw gezicht in de Kamerfractie komen. Een vaak gehoorde kritiek na de forse verkiezingsnederlaag van 9 juni is dat de liberalen te weinig vers bloed bovenaan de kieslijsten hebben gezet, waardoor er in de Vlaamse en federale fracties maar weinig nieuw talent zit.

Partijvoorzitster Eva De Bleeker noemt de kans in elk geval “reëel” dat De Croo in de Kamer blijft, “aangezien hij verkozen is”. “Ik kan niet in zijn hoofd kijken, maar hij is verkozen in het parlement. Als de (nieuwe, red.) regering gevormd zou worden, wordt hij parlementslid en gaat hij vanuit het parlement mee de liberale waarden verdedigen.”