Oliver Paasch (Oost-België): ‘Het is tijd om dit land eenvoudiger en coherenter te maken’

In een interview met De Zondag geeft Oliver Paasch, minister-president van Oost-België, zijn kijk op de volgende staatshervorming. ‘Wij willen als gemeenschap op gelijke voet behandeld worden als Vlaanderen en Wallonië. Dat is de strijd die ik voer.’

Olivir Paasch (52) is minister-president van wat vroeger de Duitstalige gemeenschap werd genoemd, een gebied met 80.000 inwoners. Op 15 november viert de gemeenschap haar vijftigste feestdag, die niet toevallig samenvalt met het feest van de dynastie. Het koningshuis is populair in Oost-België.

Waarom wordt er tegenwoordig trouwens van Oost-België gesproken, wil De Zondag weten, en niet langer van de ‘Duitstalige gemeenschap’?

Paasch: ‘De naamswijziging is vooral marketing. Als we willen dat er hier meer mensen komen werken, dan moeten we aantrekkelijker worden. Dat lukt volgens mij niet met een naam zoals “Duitstalige gemeenschap”. Dat doet eerder denken aan een gesloten groep. Oost-België duidt veel beter aan wie en waar wij zijn.’

Is er nog plaats voor Oost-België in een toekomstig confederaal model? vraagt De Zondag: N-VA gaat uit van twee grote deelstaten, Vlaanderen en Wallonië, en ook minister Annelies Verlinden (CD&V) opperde iets in die richting.

Paasch: ‘Dat zou betekenen dat Brussel en Oost-België minderwaardig worden aan Vlaanderen en Wallonië. Dat is absoluut onaanvaardbaar, laat dat heel duidelijk zijn. Wij willen als gemeenschap op gelijke voet behandeld worden als Vlaanderen en Wallonië. Dat is de strijd die ik voer.’

‘Vier volwaardige deelstaten’

Maar hij wil wel een nieuwe staatshervorming?

‘Ja. Omdat het Belgisch model te complex geworden is. Het model had in het verleden de grote verdienste dat het de rechten van minderheden goed beschermd heeft. Maar vandaag is het tijd om een nieuwe stap te zetten. De mensen begrijpen het model niet meer en laat ons maar eerlijk zijn: ook veel politici weten niet meer wie voor wat bevoegd is. Je hebt dat tijdens de coronacrisis op pijnlijke wijze kunnen vaststellen. Het is dus tijd om België eenvoudiger en coherenter te maken. We moeten volgens mij evolueren naar een land met vier volwaardige deelstaten.’

Waarom is dat voor hem zo belangrijk?

‘Deze autonomie is de beste bescherming van onze taal en onze cultuur. Wij willen niet verdwijnen in een groter geheel. Bovendien kunnen wij beleid voeren op maat van onze inwoners. Dat heeft grote toegevoegde waarde voor onze bevolking. En drie: het autonoom statuut zorgt ervoor dat wij als een volwaardige partner aan tafel kunnen met naburige regio’s in Europa.’

En dat is geen geldverspilling?

‘Neen. Als wij op dezelfde manier behandeld worden als Vlaanderen en Wallonië, dan zullen wij geen eurocent meer kosten. Laat ons eens de omgekeerde oefening maken. Wat als wij geïntegreerd worden in Wallonië? Dat zou betekenen dat élke administratie de rechten van Duitstaligen moet kunnen garanderen. Om maar één iets te noemen: elke administratie zou onze inwoners in het Duits moeten kunnen bedienen. Dat zou een totaal andere organisatie vragen en dus veel geld kosten.’

