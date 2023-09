Nicole de Moor reageert op kritiek: ‘Fedasil heeft een klein mirakel verricht’

Een nieuwe winter, een nieuwe asielcrisis. Wat doet de staatssecretaris voor Asiel en Migratie?

Lukt het u deze winter om iedereen op te vangen, denkt u?

Nicole De Moor: Het is onze juridische en morele plicht om mensen correct op te vangen. Daar doen we alles aan, maar het wordt een heel moeilijke opdracht. In 2015 zagen we een piek in de instroomcijfers, waarna er een daling volgde. Intussen blijven de aantallen al twee jaar hoog en is het moeilijk om de achterstand weg te werken. De dossiers van asielzoekers zijn ook vaak complexer dan tijdens de vluchtelingencrisis. We werken aan noodopvang, zoals projecten in samenwerking met Brussel en de Vlaamse jeugdsector. Maar de realiteit is dat dit probleem niet op te lossen valt met extra opvangplaatsen alleen. Wie dat nog altijd beweert, vergist zich schromelijk of durft de waarheid niet te benoemen.

De aantallen zijn niet klein, maar is de Belgische overheid echt niet in staat om in twee jaar tijd een probleem van deze omvang structureel op te lossen?

De Moor: Opvang is echt geen eenvoudige logistieke kwestie. Het is een klein mirakel wat Fedasil sinds 2020 heeft verricht. Elke dag komen er 200 mensen in onze opvang bij, en gaan er maar 100 weg. De druk groeit dus dagelijks met 100. Eigenlijk moet ik elke dag een nieuw opvangcentrum openen. Dat gaat niet.

Van een verplicht spreidingsplan voor de gemeenten wilt u niet weten.

De Moor: We hebben 581 gemeenten, waarvan er 500 al asielzoekers opvangen. De spreiding is een feit. Denkt u trouwens dat de burgemeesters van gemeenten waar wij opvangcentra openen daarmee akkoord gaan? Ze kiezen daar niet zelf voor.

Tot slot: de Belgen hebben een regering die dwangsommen van de rechter weigert te betalen.

De Moor: Die dwangsommen leveren mij geen extra opvangplaatsen op. Ik ben het eens met de rechter, maar dit helpt ons niet vooruit.

Natuurlijk niet, ze moeten eenvoudigweg worden betaald omdat u de wet niet naleeft.

De Moor: Maar denkt u dat die dwangsommen een oplossing zijn?

Een rechter legt straffen op, hij komt niet met oplossingen.

De Moor: Dat is uw mening. Nogmaals, dwangsommen geven mensen nog geen dak boven hun hoofd. Ik nodig iedereen die denkt dat opvang eenvoudig te creëren is uit om eens mee langs Fedasil te gaan.